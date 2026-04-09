La Empresa Familiar extremeña y la Federación de Baloncesto impulsarán las Copas de base en la región

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) y la Federación Extremeña de Baloncesto han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar el baloncesto base en la comunidad autónoma. En virtud de este convenio, la AEEF se convierte en entidad protagonista de las competiciones de Copa en categoría masculina infantil, cadete y júnior, dentro del calendario federativo regional.

La alianza une a dos entidades con una fuerte implantación en Extremadura. Por un lado, la AEEF, integrada por empresas familiares comprometidas con el desarrollo económico y social del territorio; por otro, la Federación Extremeña de Baloncesto, encargada de estructurar y promover este deporte en la región como herramienta educativa y de cohesión.

Más de un centenar de equipos en competición

Las competiciones de Copa están dirigidas a aquellos equipos que no han logrado clasificarse para las fases finales de mayor nivel, como Oro y Plata, pero que continúan compitiendo durante la temporada. De este modo, estas ligas permiten mantener la motivación, el compromiso y la ilusión de cientos de jóvenes deportistas hasta mediados de mayo.

En la actual edición participan 12 equipos júnior, 29 cadetes y 30 infantiles en categoría masculina, así como 4 equipos júnior, 11 cadetes y 19 infantiles en femenina. En total, más de un centenar de equipos continúan en competición desde marzo, lo que consolida al baloncesto como una herramienta de desarrollo personal y colectivo entre la juventud extremeña.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es su dimensión territorial. La competición se disputa en numerosas localidades de Extremadura, incluidas muchas alejadas de los grandes núcleos urbanos. Ese alcance conecta con la filosofía de la AEEF, cuyas empresas asociadas están presentes en distintos puntos de la comunidad, generando empleo, arraigo y oportunidades.

La colaboración permitirá a la Asociación tener presencia transversal en el desarrollo de estas Copas, reforzando su vínculo con el territorio y su apuesta por los jóvenes como protagonistas del futuro de Extremadura. Una implicación que se suma a otras iniciativas que la AEEF ya impulsa en el ámbito educativo, como el programa Empresa Familiar en las Aulas.

Además, el convenio pone el foco en valores compartidos por la empresa familiar y el deporte base, como el esfuerzo, la superación y la mejora continua, más allá de los resultados competitivos.

Una gran final y reconocimiento al talento

Con este acuerdo, la AEEF consolida también su papel como referente privado en el apoyo al baloncesto formativo en la región. Desde el pasado año, la entidad lidera, junto a la Fundación José Manuel Calderón, el proyecto de la Copa Colegial, una iniciativa centrada en la promoción del deporte en el ámbito educativo y en el desarrollo de jóvenes jugadores y jugadoras. En ese proyecto, además, la Federación Extremeña de Baloncesto colabora en cuestiones organizativas y arbitrales.

La colaboración entre ambas instituciones culminará con una gran jornada final en sede única, prevista inicialmente para el 9 o el 16 de mayo, en la que se disputarán las finales de las distintas categorías. La cita aspira a convertirse en un punto de encuentro para el baloncesto extremeño y para el tejido empresarial de la comunidad, con la participación activa de los socios de la AEEF.

Dentro del acuerdo, la Asociación asumirá asimismo el patrocinio de los premios MVP de las finales. Esta medida refuerza su apuesta por el reconocimiento del talento y la excelencia, al tiempo que abre la puerta a la participación individualizada de empresas asociadas, vinculando cada galardón a una marca concreta.

La firma de este convenio simboliza, en definitiva, una alianza entre empresa y deporte con vocación de futuro. AEEF y Federación Extremeña de Baloncesto refuerzan así su compromiso con la juventud, el territorio y la generación de oportunidades en Extremadura.