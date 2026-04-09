El Mérida mantiene la distancia con el 'playoff'

El grupo 1 de Primera Federación ya se ha puesto al día después de que se haya disputado el partido entre el Arenas de Getxo y el Pontevedra (1-0), que era perteneciente a la vigésimo octava jornada y que fue aplazado en su día por las condiciones meteorológicas. Desde el punto de vista del Mérida, era un partido que afectaba a los intereses romanos, pues si ganaba o empataba el cuadro pontevedrés, se les alejaría a los romanos en un punto las últimas plazas del ‘playoff’.

Al final, la victoria del equipo vasco ha supuesto que los emeritenses se mantengan a dos puntos del quinto y a tres de cuarto y tercero; sin embargo, los tres puntos han supuesto que los areneros se coloquen justo debajo del Mérida con los mismos puntos. Un rival directo nuevo, al que venció en la primera vuelta por 3-0 y al que visitará el viernes, 24 de abril, a partir de las 20.30 horas.

Evolución

Conforme pasaban las jornadas, parecía que equipos como el Unionistas o el propio Arenas buscarían un final de temporada tranquilo, sin sobresaltos por detrás ni grandes aspiraciones por arriba; sin embargo, la realidad es bien diferente: el desarrollo de la competición ha polarizado la clasificación de tal forma que, quitando a los dos primeros clasificados, Tenerife y Celta Fortuna, que parecen inamovibles de dichas posiciones hasta el final, al igual que el Arenteiro como farolillo rojo, el resto, o lucha por las eliminatorias de ascenso o por salvar la categoría.

Por arriba, entre el tercero y el décimo segundo solo hay dos puntos de distancia. Se podría ampliar el abanico hasta el décimo tercero, el Racing de Ferrol, pues se encuentra a cuatro puntos del quinto y, por presupuesto, está obligado a mirar hacia arriba hasta el final.

Otros similares

Por salvarse, las apreturas son similares, pues el Real Avilés Industrial mantiene un colchón de dos puntos sobre quien marca la salvación y con el primero que desciende, ambos empatados a puntos, quienes, a su vez, solo aventajan en uno a su máximo perseguidor.

A cuatro puntos de la salvación está el Cacereño (equipo con el que peleaba hasta hace poco el Arenas en zona de abajo), a quien la igualdad en la competición seguro que le da la oportunidad de seguir teniendo opciones de salvarse.