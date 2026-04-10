Aday Mara piensa en la NBA: "Me iré a Los Ángeles a entrenar"

Aday Mara está en el mejor momento de su carrera. Tras convertirse en el primer español en alzar el título de la NCAA, jugadores y entrenadores de alrededor del mundo han elogiado al talento zaragozano de Michigan. Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar, y el jugador deberá decidir si dar el salto a la NBA este mismo verano o esperar una temporada más.

"Todavía queda el verano entero, en el que tengo que preparar el draft, tengo que hablar con los equipos, entrenar con los equipos, tengo que ver en qué posición. Tengo la suerte de poder decidir qué hacer, las dos opciones son buenas, tanto si me quedo como si me voy", comentaba el pívot en una entrevista en 'El Partidazo de la COPE'.

Los diferentes portales de predicciones del Draft lo sitúan entre los números 13 y 18. Eso significa que la posibilidad de acabar en Los Ángeles Lakers, si se declara elegible, es real. Un destino que conoce a la perfección, ya que antes de desembarcar en Michigan estuvo dos años en UCLA. Además, la franquicia 'púrpura' necesita reforzar la zona interior cuanto antes si quiere aspirar a grandes cosas.

Aday Mara, con la bandera de España tras conquistar la NCAA / X

"Mis opciones son o quedarme en la universidad o, que es lo que voy a empezar a hacer ahora, me voy a tener que ir a Los Ángeles a entrenar, a intentar seguir mejorando el físico y mi juego para entrenar con los equipos NBA que estén interesados en mí. Cuando esté entrenando con ellos, tengo entrevistas, hablo con ellos. Dependiendo de cómo vaya y de que qué equipos me quieren y en qué posición, yo decido si poner mi nombre en el draft o no", analizó.

Mara analizó lo que tiene que mejorar para ser un jugador trascendente en la liga norteamericana. "Para adaptarme a la NBA lo antes posible sería todo lo que es movilidad de pies, lo que yo creo que he mejorado este año un montón, y el poder defender varias posiciones y poder tener esa posibilidad de defender a pequeños son las cosas más grandes que debería mejorar para adaptarme".

Su nombre se ha puesto en el foco y a algunos les ha resultado imposible no compararlo con Pau Gasol. Incluso lo hizo el legendario Paul Pierce a través de redes sociales. "Nunca me han gustado las comparaciones. Los Gasol siempre me han influido un montón, los vídeos que he visto para intentar hacer lo que ellos hacían. Jokic que ahora está jugando también me gusta como juega, incluso Sabonis, el padre", reconoció.

¿Aday Mara a la selección?

Para la selección española, el gran rendimiento de Aday Mara es una bendición. En este momento, el combinado nacional no cuenta con jugadores extremadamente decisivos en el interior. Los hermanos Gasol han dejado un vacío difícil de rellenar y la llegada de Mara puede mejorar la posición de '5'. Incluso Chus Mateo estuvo en los partidos de la NCAA observando al gigante de 2,21 metros.

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"Yo espero que lo antes posible, tengo muchas ganas de representar a España pero hay que ver muchas cosas porque este verano puede ser que lo tenga súper liado y dependiendo de las decisiones que vaya tomando veremos si tengo más tiempo o no. Pero, por mí, lo antes posible", cerró.