Altísima carga emocional en el Cáceres-Valladolid

l Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este sábado a las 20.00 horas un partido de máxima exigencia ante el UEMC Baloncesto Valladolid, líder del grupo Oeste de la Segunda FEB, en un contexto especialmente delicado para el club tras el fallecimiento esta semana de su director deportivo, Lorenzo Díaz ‘Chipi’. Así lo dejó claro Jacinto Carbajal en la previa del encuentro. «Es un partido muy importante contra un rival que viene jugándose mucho, al igual que nosotros, pero creo que lo deportivo queda un poco en segundo plano», dijo.

Y es que dedicó buena parte de su intervención a glosar la figura de Díaz, con el que ha trabajado codo con codo durante los últimos diez meses y que será homenajeado antes del choque. Mostró sus condolencias y agradeció las muestras de cariño llegadas al club en los últimos días. Más allá del golpe emocional, insistió en que la intención del vestuario es tratar de continuar con el día a día competitivo del modo más natural posible, precisamente porque entiende que esa habría sido la voluntad del fallecido. En esa misma línea, recordó su implicación absoluta en el proyecto verdinegro: «Él estaba volcado, siempre detrás nuestra, siempre empujando». Incluso fue un paso más allá al subrayar el grado de fe que Díaz había depositado en el grupo: «Es la persona que yo creo que más ha creído en estos jugadores y en este equipo».

El técnico del Cáceres recalcó que el equipo siente ahora la obligación moral de mantenerse firme y seguir compitiendo también por él. «Le debemos eso, intentar seguir fuertes, dar normalidad a la situación y es un poco lo que estamos intentando». Aun así, evitó entrar en demasiados detalles sobre cómo ha vivido el vestuario estos días. «Va a ser duro», asumió. Pese a ello, dejó claro que el mensaje interno es el de seguir adelante. En ese contexto, apeló también a la ambición deportiva del grupo, que quiere prolongar la temporada con la clasificación para los ‘playoffs’ y convertir este complicado momento en un motivo extra para competir.

No pensar en Toledo

Ya en clave clasificatoria, el entrenador explicó el valor del duelo ante el Valladolid dentro de una pelea por el ‘playoff’ en la que todavía intervienen múltiples variables. «Se pueden dar muchos resultados aún. Hay muchos equipos involucrados en lo que pueda ocurrir en esos puestos del quinto al noveno». Dentro de ese escenario, Carbajal señaló que una victoria este fin de semana permitiría al Cáceres llegar en mejor disposición al último compromiso liguero: «Yo creo que ganar a Valladolid nos permitiría que la victoria en Toledo sí que sería matemática de estar dentro».

En cambio, una derrota complicaría el panorama siempre que el Toledo diese la sorpresa en la pista del Coto Córdoba. Insistió en que el grupo está centrado exclusivamente en el compromiso más inmediato, pese a que considera «indudable» que el choque de la última jornada en Toledo será determinante.

Con todo, reiteró la necesidad de no desviar el foco antes de tiempo. «Creo que ahora hay que ir partido a partido. Nosotros no estamos pensando en Toledo, estamos pensando en el de mañana, en hacerlo bien». Ya habrá tiempo, dijo, de mirar cálculos y combinaciones más adelante: «Y ya luego la semana que viene, con menos probabilidades estadísticas y matemáticas porque ya estará más ceñido a lo que pase solo en la última jornada, aunque aún así habrá muchas variables, nos centraremos en Toledo».

En cuanto al análisis del rival, Carbajal advirtió del enorme nivel competitivo del Valladolid, «un equipo muy físico, que juega mucho a pista abierta, con jugadores muy verticales. Son cosas que vamos a tener que intentar controlar».