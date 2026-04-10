El Cacereño se aferra a la victoria ante el Athletic B con un gol tempranero y mucha resistencia

1 - CACEREÑO: Álex Quevedo, Emi, Javi Barrio, Adri Crespo, Iván Martínez, Diego Guti, Ajenjo (Iván Fernández, min. 89), Sanchidrián (Monerris, min. 46), Berlanga (Nico Conesa, min. 75), Diego Gómez (César Gómez, min. 89), Pau Palacín (Osama, min. 65). 0 -ATHLETIC B: Santos , Aldai (Irurita, min. 89), Monreal, Jon de Luis, Barandalla (Guibelalde, min. 80), Selton (Asier Hierro, min. 65), Eder García (Johaneko, min. 80), Korkut (Beñat García, min. 65), Conde, Adrián Pérez, Ibai Sanz. GOL: 1-0: min. 1, Pau Palacín. ÁRBITRO: Guillermo Cueto Amigo (Comité Castellano-Leonés). Amonestó a Monerris y Johaneko. INCIDENCIAS: Partido de la trigesimosegunda jornada disputado en el estadio Príncipe Felipe ante 4.045 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Lorenzo Díaz ‘Chipi’, director general del Cáceres fallecido esta semana.

Marcar pronto, muy pronto, y resistir. Resistir hasta el minuto 99, cuando entre el larguero y Quevedo evitaron lo que hubiera sido otro disgusto tremendo. Así se fraguó la victoria del Cacereño ante el Athletic B (1-0), un triunfo que sabe a supervivencia, a las ganas de un equipo verde de agarrarse a la categoría. 31 segundos tardó Pau Palacín en poner por delante al conjunto verde en el que fue su único tiro entre los tres palos en todo el encuentro. Suficiente para apuntarse tres puntos y acercarse a la zona de permanencia. De momento, a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada, es solo un punto, una distancia que invita al optimismo.

Julio Cobos introdujo dos cambios respecto al once que había empatado el domingo en Tenerife. Recuperó el sistema con dos delanteros al devolver la titularidad a Pau Palacín como acompañante de Diego Gómez, mientras que Sanchidrián ocupó el extremo derecho. Tras una primera mitad de mucho desgaste, el técnico movió el banquillo en el descanso y dio entrada a Monerris.

Los jugadores del CPC celebran la victoria ante el Bilbao Athletic. / Carlos Gil

Enfrente, Jokin Aranbarri apostó en el Bilbao Athletic por Selton, un futbolista que esta temporada ya ha disputado más de una decena de encuentros con el primer equipo bilbaíno, incluida la Champions, y que también ha debutado con la selección española sub-19.

Ni el más optimista habría imaginado un arranque tan favorable para el Cacereño, que a los 31 segundos ya mandaba en el marcador. Fue en su primera llegada al área rival y en su único disparo entre los tres palos antes del descanso. Ajenjo robó en el centro del campo, sirvió para Pau Palacín y el delantero no se arrugó ante la presencia de dos defensores vascos: cruzó el balón, lo alejó del alcance de Santos y firmó el 1-0.

Dominio visitante

La caraja del filial vasco se prolongó un par de minutos más, aunque el Cacereño no supo aprovecharlo. A partir de ahí, la primera parte fue casi un monólogo del conjunto bilbaíno, dueño del balón y con un trato exquisito, aunque incapaz de derribar la maraña defensiva diseñada por Julio Cobos. Berlanga se incrustó como un zaguero más en el lateral izquierdo e Iván Martínez cerró por dentro junto a Barrio y Crespo. Pese a ese exigente trabajo defensivo, Berlanga también fue uno de los hombres más destacados del conjunto verde en ataque durante ese primer acto.

Berlanga, con el balón, presionado por un jugador del filial vasco. / Jorge Valiente

Precisamente Berlanga estuvo providencial en el minuto 14, cuando se anticipó a Ibai Santos justo antes de que este se plantara solo ante Quevedo.

Con el paso de los minutos, la presión del Cacereño fue reculando para dosificar esfuerzos ante un Bilbao Athletic que no dejaba de exhibir su buen pie. Su ocasión más clara, sin embargo, llegó al contragolpe: tras un despeje tímido de Quevedo fuera del área, Korkut cazó el balón lejos de la portería y, con el guardameta fuera de sitio, probó el disparo, aunque se encontró bajo palos con la cabeza salvadora de Iván Martínez.

El Cacereño resistió una y otra vez las acometidas del Bilbao Athletic, que maduraba sus ataques a fuego lento pero encontraba muy pocos resquicios ante un rival que había estrechado mucho sus líneas. Los últimos minutos fueron de acoso constante del cuadro bilbaíno, y de nuevo Korkut lo intentó con un disparo lejano que Quevedo despejó a córner con una buena estirada.

Sigue la intensidad

Con la misma intensidad volvió el Bilbao Athletic de los vestuarios. La aguantó el Cacereño, que poco a poco se fue soltando y dejándose ver más en ataque.

Aspecto de la tribuna del Príncipe Felipe. / Jorge Valiente

Con los primeros cambios —defensivos en el CPC, donde Cobos sacó a Palacín para meter a Osama, y ofensivos en el Athletic, que empezó a jugar con dos delanteros—, el partido se desordenó durante unos minutos y primero rozó el gol el conjunto visitante con un remate casi desde el suelo de Eder García que un providencial Emi despejó y después fue el local el que estuvo cerca de marcar en un contraataque de Diego Gómez, que cogió el balón en el centro del campo y se plantó en el área rival, casi sin fuerza ya para rematar con efectividad.

El final fue de vértigo, de infarto para un equipo al que esta temporada se le han escapado demasiados y valiosos puntos en esos minutos. Pero esta vez el Cacereño aguantó. Resistió a dos peticiones de penalti —el FVS dijo en ambos casos que no— y a una última jugada, en el minuto 99, en la que el filial bilbaíno estrelló el balón en el larguero y después recogió el balón Quevedo sobre la línea de gol y recibiendo un golpe de un atacante. Había que dejarse todo por la victoria, la cabeza si era necesario. Este triunfo del CPC sabe a supervivencia.