David Rocha: «Este partido podría ser de otra categoría»

Más de seis mil espectadores se esperan este domingo en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo para ver el Extremadura-Recreativo de Huelva, un partido, que en palabras del entrenador azulgrana, David Rocha, bien podría ser «de otra categoría».

Lo cierto es que, finalmente, habrá más de mil espectadores de Huelva en las gradas del fondo sur del estadio, mientras que los abonados y la afición azulgrana también está respondiendo a las mil maravillas del partido que fue declarado medio día del club, por lo que hay pago de suplemento por entradas.

Nadie se lo quiere perder. Dos equipos en un puño, pese a ser primero contra sexto. Solo dos puntos de diferencia.

Rocha ha hablado en sala de prensa del partido y asegura que llega «en un momento bueno para los dos equipos y con muchas cosas en juego, por lo que no necesita motivación extra la plantilla».

Rocha ha asegurado que el equipo llega en un gran momento tanto físico como anímico, tras completar «una semana de trabajo brutal» y con entrenamientos «de nivel altísimo». El técnico ha explicado que afrontan el choque con naturalidad, sin necesidad de cargar de presión a la plantilla. En este sentido, ha puesto en valor que el Extremadura depende de sí mismo en este tramo decisivo de la temporada, algo que, según ha indicado, «da tranquilidad» y refleja que el equipo viene haciendo «las cosas bien», mostrando una imagen «muy seria, solvente y estable» en las últimas jornadas.

El entrenador azulgrana también ha destacado la igualdad entre ambos conjuntos y ha advertido de la dificultad del encuentro ante un rival que «ha mejorado de manera considerable» desde que llegara Arzu. No obstante, ha mostrado confianza en las opciones de su equipo: «Tenemos mucha confianza en que, si hacemos las cosas bien, podemos quedarnos los tres puntos en casa». Además, ha valorado el ambiente que se espera en las gradas, con presencia masiva de ambas aficiones, y ha recordado el crecimiento del club en los últimos años: «Hace tres años estábamos en otra realidad y ahora peleamos por meternos en el fútbol profesional. Hay que darle el valor que tiene y ese tinte especial a lo que vamos a vivir el domingo».

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En lo estrictamente deportivo, el Extremadura solo tiene las bajas del lesionado Fran Rosales y del sancionado Ángel Cano. Las opciones por relevar al central pasan por Alfon Peral o Rober Correa.