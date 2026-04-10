Extremadura decide en Villanueva sus campeones juniors

Las finales Judex de baloncesto comienzan este fin de semana en Villanueva de la Serena con la disputa de la Final Four Junior Oro masculina y la final Junior Oro femenina, una de las primeras grandes citas del baloncesto base extremeño en este tramo decisivo de la temporada. El Pabellón José Manuel Calderón será el escenario de todos los encuentros, con entrada gratuita para los aficionados.

En la categoría masculina, el título se decidirá bajo el formato de Final Four. La primera semifinal enfrentará este sábado, a las 10.00 horas, al Vítaly La Mar BCB Pro y al Becada Boracay Inicia San José. A continuación, a las 12.30 horas, se medirán el CBA y el Electromercantil CB Plasencia en la segunda semifinal. La gran final se jugará el domingo, a las 10.30 horas, entre los vencedores de ambos encuentros.

Las chicas

En Junior Oro femenina no habrá semifinales y el campeonato se resolverá directamente en una final prevista también para el domingo, a las 12.30 horas. En ese partido se enfrentarán el Restaurante Javier Martín Al-Qázeres ADC y El Templo Eventos BB, también en el pabellón villanovense.

De este modo, Villanueva de la Serena se convertirá durante el fin de semana en el centro del baloncesto formativo extremeño, con cuatro equipos peleando por el título masculino y dos aspirantes al campeonato femenino en una cita que abrirá la fase final de los Judex.