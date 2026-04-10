El Extremadura Pebetero busca mantener el top 10 en la Challenge Futura en la Clásica de Pascua

El Extremadura Pebetero afronta este fin de semana una doble cita competitiva con el objetivo de mantenerse en el top 10 de la Challenge Futura, cuya segunda y última prueba de categoría profesional será la 63 Clásica de Pascua, que se disputa el domingo 12 de abril en Padrón (A Coruña).

La escuadra extremeña tendrá que dividir efectivos al coincidir también con las pruebas de Cuéllar, por lo que tratará de mostrarse competitiva en las tres carreras que afrontará entre el sábado y el domingo.

El equipo ciclista élite y sub-23 Extremadura Pebetero, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero Servicios y Formación, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez, competirá en Galicia con Paco Fernández, José Ramón Jiménez, Manuel Peñas, Alberto Gallego, Manuel Rodríguez y Miguel Maestre.

La formación extremeña espera dejar atrás las caídas y lesiones de las últimas semanas y defender el top 10 que José Ramón Jiménez ocupa en la clasificación general de la Challenge Futura.

Doble frente competitivo para una escuadra que también estará en Cuéllar

La Clásica de Pascua, una prueba de gran dureza y favorable para los escaladores, contará con un recorrido de 166,4 kilómetros, con salida y meta en el Campus Tecnológico Cortizo, en Padrón. Los corredores deberán superar el alto de San Xusto, de tercera categoría, en el kilómetro 42,4, y el de Aguasantas, de segunda, en dos ocasiones, en los kilómetros 81,2 y 117,9. Todo apunta a que la carrera quedará muy seleccionada antes del exigente alto de Cruxeiras, situado en el kilómetro 158,5 y a solo ocho de meta, donde previsiblemente se decidirá la victoria en esta prueba que cierra la Challenge Futura 2026.

Además, el Extremadura Pebetero también estará presente en la XVII CRI al Castillo de Cuéllar, una cronoescalada de 1,6 kilómetros muy dura, explosiva y exigente, así como en el LXVI Gran Premio Ciclista de Cuéllar ‘Clásica de la Chuleta’, una carrera de perfil llano y propicia para los velocistas, ya que en sus 159,5 kilómetros no presenta ningún puerto puntuable.

No obstante, la previsión de viento puede convertir la prueba segoviana en una carrera mucho más selectiva, con posibles cortes provocados por los abanicos. Ambas citas se celebrarán con salida y meta en Cuéllar (Segovia), el sábado 11 y el domingo 12, respectivamente.

Para estas dos pruebas, el equipo ha inscrito a Miguel Monje, Pablo Antúnez, Gonzalo Pérez, Pablo Leno, Daniel Nieto, Jesús Moreno y Bruno Tord Fredrik.