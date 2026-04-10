Jesús Vázquez, corazón albiazul y pasión en azulgrana

El fútbol tiene historias que trascienden los colores, trayectorias que unen ciudades y sentimientos que no entienden de escudos. Este domingo, en el Estadio Francisco de la Hera, uno de esos relatos cobrará vida con especial intensidad. Jesús Vázquez, leyenda del Recreativo de Huelva y exjugador del CF Extremadura, vivirá el duelo entre ambos equipos con el corazón inevitablemente partido. A sus 46 años, alejado actualmente de los banquillos y los despachos tras su etapa como presidente del Decano, el onubense reconoce que Almendralejo sigue siendo «su casa» y que este tipo de partidos «remueven muchas cosas por dentro».

«Yo así lo considero, sin lugar a dudas. Almendralejo es mi casa», afirmaba esta semana en Radiogolex. Y no es una frase hecha. Fue en el Extremadura donde dio el salto al fútbol profesional, un paso que, como él mismo recuerda, «es muy difícil, pasar de la cantera al primer equipo, y esa oportunidad me la dio el Extremadura». Aquella puerta abierta marcó su vida. «Eso no se olvida nunca», insiste, recordando además el componente personal que le une a la ciudad: «Allí tengo a mi mujer, a su familia… tengo raíces muy fuertes».

Su nombre está ligado de forma indiscutible al Recreativo de Huelva, donde se convirtió en historia viva del club, pero su vínculo con el Extremadura tiene un componente emocional imposible de borrar. «Siempre que voy, me reciben como uno más y eso se agradece muchísimo», reconoce. Por eso, el duelo de este domingo no es uno más. «Para mí es un partido muy especial, por todo lo que representa», asegura.

En lo estrictamente deportivo, Vázquez no duda en calificar el choque como uno de los grandes de la temporada. «Es posiblemente el mejor partido que se puede ver ahora mismo en el grupo», afirma, destacando la igualdad existente en la clasificación. «Está todo en un pañuelo, con muy pocos puntos entre los de arriba, y quedan muy pocas jornadas. Nadie se puede permitir un tropiezo», añade.

Sobre el Extremadura, el onubense se muestra claro: «Lo veo un equipo muy fiable». Conoce a varios jugadores y sigue de cerca la categoría, lo que le permite analizar con criterio. «Creo que ha llegado al liderato en el mejor momento de la temporada y eso es muy importante. Encara este tramo final con mucha confianza», explica. Además, subraya el impacto de algunas incorporaciones recientes: «La llegada de jugadores importantes le ha dado un impulso tremendo».

Su Recre

En cuanto al Recreativo de Huelva, reconoce que llega también en un buen momento, aunque condicionado por bajas sensibles de Aitor y Antonio Domínguez. «Son dos jugadores diferenciales, no solo del equipo, sino de la categoría. En un partido así, claro que se nota», apunta en referencia a ausencias clave. Aun así, confía en el potencial del Decano: «Tiene muy buena plantilla y capacidad para competir por todo». Corazón muy dividido. Sentimientos a flor de pie.

Otro de los aspectos que más destaca es el ambiente que se vivirá en el Francisco de la Hera. «La afición del Recre se mueve muchísimo y Almendralejo es un sitio al que le tiene cariño», comenta. Por ello, espera un partido con sabor especial: «Va a ser un ambiente muy bonito, muy sano, de esos que gustan, de fútbol de verdad».

El propio Vázquez no puede evitar emocionarse al recordar lo que significó Almendralejo en su carrera. «Parece mentira lo que ha hecho una ciudad como esta en el fútbol profesional», reflexiona. Aquellos años dorados del Extremadura siguen muy presentes en su memoria. «Se juntaron muchas cosas: jugadores, técnicos, directiva… todos remando en la misma dirección. Eso no es fácil y por eso tiene tanto mérito», explica. Para él, ese pasado debe servir como inspiración: «Tiene que dar fuerza para volver a intentarlo, aunque no sea sencillo, dice uno que siempre está pendiente de lo que hace el Extremadura, aunque sea en la distancia.

Director deportivo

En el plano personal, el exjugador atraviesa una etapa de reflexión y preparación. Tras su salida de la presidencia del Recreativo en marzo de 2025, se encuentra desvinculado de cualquier club, pero con las ideas claras. «Estoy abierto a nuevos proyectos. Me gustaría dar el paso a la dirección deportiva, es algo que me gusta y para lo que me he preparado», asegura. Su objetivo es encontrar una oportunidad que le motive: «Quiero un proyecto que me ilusione y en el que pueda desarrollarme profesionalmente».

Mientras tanto, sigue muy pendiente del fútbol, observando, aprendiendo y esperando el momento adecuado. «Este mundo es así, hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad», comenta con serenidad. No pierde el contacto con los campos ni con la competición, consciente de que el fútbol nunca se abandona del todo.

Este domingo, sin embargo, todo eso quedará en un segundo plano. Jesús Vázquez volverá a sentirse futbolista, aficionado y, sobre todo, protagonista emocional de un partido único. «Voy a disfrutarlo mucho, sin duda», afirma. Porque hay encuentros que no se juegan solo con los pies, sino también con el corazón. Y en el suyo, Extremadura y Recreativo siguen compartiendo el mismo espacio.

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