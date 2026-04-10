Jon Rahm vive un ‘infierno’ en su debut en el Masters

Jon Rahm tuvo el peor de los inicios posibles en el Masters de Augusta firmando una vuelta desoladora para el campeón de 2023. El de Barrika se fue a los 78 golpes (+6) que le dejó en una situación muy comprometida no solo de ganar el torneo sino incluso de pasar el corte. Ocupaba el puesto 73, entre los peores del torneo.

Y es que al capitán de la Legión XIII no le salió absolutamente nada, especialmente con el putt, que le abandonó por completo en unos greens realmente complicados y que no se lo puso fácil a nadie a pesar de las buenas condiciones metereológicas, con sol y poco viento.

Rahm no lograba arrancar en los primeros nueve hoyos, incapaz de anotarse un solo birdie y cometía cuatro errores, que le enviaban muy atrás en la clasificación y con la obligación de recuperar. Aunque las cosas no mejoraron en los segundos nueve.

Rahm, junto a Ludvig Áberg, compañero de juego en la primera jornada del Masters / ERIK S. LESSER / EFE

Un doble bogey en el 13, le llevó a un preocupante +6 y que le obligaba a recuperar..aunque no fue posible. Fue incapaz de anotarse un solo birdie hasta el final, y ahora se la tendrá que jugar este viernes, a tumba abierta.

Sergio, el mejor español

El mejor español en la clasificación fue el castellonense Sergio García, que cerraba su vuelta al par del campo (72) y que le situaba en el Top 20 del torneo, en un día en que costó Dios y ayuda acabar por debajo del par.

El de Borriol arrancaba con dos birdies y cometía su primer bogey en el 18, para sumar el segundo en el 11 y recuperaba con birdie en el 13. Un nuevo bogey en el 15, le llevaba al par y situarse en una buena posición para ser el primer día.

Sergio García salta la ría del hoyo 13, durante la primera jornada del Masters de Augusta / ERIK S. LESSER / EFE

Muy buena jornada para el doble ganador del Masters,Txema Olazábal, que lograba finalizar con 74 golpes (+2) y en muy buena disposición para tratar de pasar el corte, el objetivo que se había marcado el de Hodarribia.

Rory McIlroy empieza fuerte

Rory McIlroy arrancó de la mejor manera posible el Masters de Augusta, después de firmar una magnífica vuelta de 67 golpes (-5), que le situó en la Casa Club como lider del torneo.

El primero en alcanzar el -5 tras los 18 hoyos fue el estadounidense Sam Burns, que mantenía esa primera plaza hasta que le alcanzó el norirlandés en una vuelta brillante, donde firmó seis birdies por un solo bogey, para subirse a esa primera plaza, tal como acabó el año pasado, sumando su primera chaqueta y también logrando, al fin, el ‘Grand Slam’.

McIlroy saluda a su compañero de juego, Cameron Young, al finalizar su vuelta en Augusta / CHRIS TORRES / EFE

Y es que en la historia del Masters, tan solo seis jugadores han logrado imponerse en el torneo de Augusta, y liderar al año siguiente el torneo en la primera jornada de juego. Historia pues para el europeo, que ya ha marcado el camino, dispuesto a lograr su segunda chaqueta consecutiva.

Bryson, otra decepción junto a Rahm

Si McIlroy era la noticia positiva mediada la vuelta, la gran decepción fue el estadounidense, Bryson DeChambeau, que llegaba con aspiraciones de victoria y la primera jornada fue una autentica ruina en la que no le salió nada.

Bryson DeChambeau solo ha logrado un birdie en los primeros 18 hoyos, y un doloroso triple bogey en el 11 / CHRIS TORRES / EFE

La estrella del LIV Golf no dio una a derechas, y acabó la jornada con un doloroso +4 (76 golpes) que le deja muy lejos de cabeza y con la necesidad de recuperar terreno este viernes si quiere tener alguna opción de luchar por su primera chaqueta verde.

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El que se mantuvo con sus opciones en la complicada jornada inaugural fue el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que sin hacer un alarde de vuelta, se mantuvo bajo par, y por ende, en buena disposición en el torneo, después de ver tantos resultados por encima del par en una de las jornadas más dificiles que se recuerdan en el inicio del Masters.