El Mérida recibirá al Tenerife con una nueva 'armadura' romana

Aprovechando la comparecencia previa de Fran Beltrán al partido de este domingo (18.15 horas), en el que el Mérida recibe al Tenerife, la entidad emeritense ha presentado una nueva camiseta que se estrenará en este encuentro ante el líder de la Primera Federación.

Los tinerfeños podrán mantener su indumentaria habitual con camiseta blanca, ya que los emeritenses jugarán con elástica negra con las mangas blancas, pantalón negro y medias blancas. En la parte oscura de la camiseta aparece una cenefa vertical en gris con motivos romanos. La imagen habitual del Teatro Romano ha sido sustituida por la marca de un patrocinador y aparece, en una parte superior, el escudo de la ciudad, además de patrocinadores habituales.

Quinta equipación

Esta zamarra, que es la quinta que presenta la entidad en esta campaña, solo se utilizará en este encuentro y, a partir del domingo, se pondrán 250 unidades a la venta en la tienda oficial, con un precio de 50 euros. Los abonados tendrán un descuento del 10 por ciento.

En lo meramente deportivo, Beltrán no podrá contar con Luis Pareja, sancionado por acumulación de tarjetas, y tampoco recupera a los lesionados Pipe y Raúl Beneit. Por su parte, Rodrigo Pereira es duda.

Darlo todo ante el líder

Repitió el entrenador en varias ocasiones, y ya lo había hecho en comparecencias anteriores, que sus jugadores deben ser conscientes de que están luchando «por algo que te cambia la vida». Por esto, ante el Tenerife tienen que «correr mucho, estar muy concentrados y vivirlo como si fuera un partido a vida o muerte». «Estamos a tres puntos del tercero y todo lo que suceda de aquí al final depende de nosotros».

A pesar de la importancia del choque, la posible derrota ante el líder no la veía como algo definitivo para no conseguir el objetivo. Para el técnico, «la capacidad de ser estables y mentalmente fuertes en esta categoría es fundamental». «Si pierdes con el Tenerife, pero luego ganas los tres partidos siguientes, me parecería extraño que haciendo 9 de 12 no estuvieras en ‘playoff’ o para jugártelo en la siguiente jornada». Todo el mundo está sumando y perdiendo puntos, por tanto, «tenemos que ser conscientes de cuándo acaba la liga» y de que «el día que ganemos no nos relajemos, y el día que perdamos tampoco nos podemos hundir». «Estoy seguro de que nadie va a hacer todos los puntos de aquí al final, pero tenemos la capacidad de hacer muchos puntos si conseguimos estar al cien por cien a todos los niveles en cada uno de los encuentros».