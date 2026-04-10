El Mideba vuelve a escena

Tras casi un mes sin competir, el Mideba regresa este fin de semana a la Superliga BSR para afrontar su decimoséptima jornada con un objetivo claro: mantener vivas sus opciones de entrar en la ‘Final Four’. El conjunto pacense se encuentra a dos victorias del cuarto clasificado, el Amivel Reyes Gutiérrez, por lo que cada partido en este tramo final se presenta como decisivo.

El equipo dirigido por Alexander Carrillo recibirá este sábado a partir de las 18.30 horas al Rehatrans Getafe BSR, en un encuentro clave para seguir recortando distancias. Los pacenses llegan en uno de sus mejores momentos de la temporada, con dos victorias consecutivas y cuatro triunfos en los últimos cinco partidos, una dinámica que les ha permitido reengancharse a la pelea por los puestos de privilegio.

En el partido de ida, disputado en Getafe, el Mideba se impuso por 10 puntos, un precedente positivo de cara a este nuevo enfrentamiento. El conjunto madrileño afronta el choque con un partido menos disputado y un balance de cuatro victorias en 15 encuentros.

Entrenador del mes

El buen momento del equipo también ha tenido reconocimiento individual. Alexander Carrillo ha sido elegido mejor entrenador del mes de marzo, tras las victorias logradas ante el C.D. BSR Vistazul y el BBK Bidaideak Bilbao, dos resultados de gran valor que han impulsado al equipo en la clasificación.