El Miralvalle, que será décimo casi seguro, juega en Cornellá

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle afronta este sábado una nueva salida en la LF2 con la visita a la pista del Basket Almeda, en Cornellá de Llobregat, en partido correspondiente a la antepenúltima jornada del grupo A. El conjunto placentino llega décimo, con un balance de 9 victorias y 15 derrotas, tras caer en la fecha anterior ante el Segle XXI (57-65), mientras que el cuadro catalán es decimotercero, con 6 triunfos y 18 derrotas, después de imponerse al Andratx (54-69). El choque comenzará a las 18.30 horas.

En clave clasificatoria, el Miralvalle tiene ya muy poco en juego y, casi con toda seguridad, terminará en la décima posición. A falta de tres jornadas, cuenta con 9 victorias, está a tres del Viladecans, noveno con 12, y tiene también un colchón de tres triunfos sobre Magec Tías, El Plantel GmasB y el propio Basket Almeda, los tres con 6. En ese escenario, parece muy difícil que pueda escalar un puesto, pero también que vaya a verse arrastrado hacia abajo.

El partido servirá, por tanto, para medir la capacidad competitiva del conjunto placentino e intentar enlazar un buen final de curso, aunque ya sin urgencias clasificatorias. Miralvalle afronta estas tres últimas jornadas con la permanencia resuelta y con el objetivo de cerrar con buenas sensaciones, ante un rival que también se mueve en la zona baja y que lucha por la salvación.