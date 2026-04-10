Paco Montes y David Collado defienden título en la Sendero Eco Cup

Paco Montes y David Collado inician una nueva temporada en la Sandero Eco Cup con el reto de defender el título conquistado el pasado año. Los vigentes campeones estrenarán el curso con su participación en el Rallye La Llana, primera cita del calendario.

La localidad barcelonesa de Vic será el punto de partida del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto CERA Recalvi, en una prueba que reunirá a cerca de 120 equipos en sus distintas vertientes competitivas.

La Plaza Mayor de Vic acogerá la ceremonia de salida de una competición cuyo desarrollo arranca a las 7.15 horas de este sábado y cuya conclusión está prevista para después de las 20.00 horas.

Los datos

El Rallye La Llana presenta un recorrido total de más de 390 kilómetros, de los que 112,574 serán cronometrados, distribuidos en diez tramos y una única etapa de competición.

La Sandero Eco Cup contará con once equipos inscritos en esta primera prueba del campeonato. El piloto placentino afronta la cita con la intención de utilizarla como toma de contacto de cara al resto del curso.

“Vamos a usar esta prueba a modo de adaptación al vehículo de cara al resto de pruebas que nos quedan, dos de asfalto y otras tantas de tierra”, señaló Paco Montes.