El Al-Qázeres se juega estar en el ‘playoff’ en tres partidos en casa

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura abre este sábado a las 17.00 horas ante el Recoletas Zamora el tramo decisivo de su temporada: tres partidos en ocho días en el Multiusos que marcarán si hay o no billete para los ‘playoffs’ de la Liga Femenina Challenge. El conjunto cacereño, noveno con 11 victorias y 15 derrotas, recibe ahora a un Zamora que es sexto con 14-13; después afrontará el miércoles en casa el aplazado frente al Bosonit, séptimo con 13-13, y cerrará el domingo siguiente también en el Multiusos ante el Lima-Horta, décimo, con 10-16, ya fuera del corte. Tres rivales directos en plena pelea por las eliminatorias.

La clasificación refleja hasta qué punto está comprimida esa batalla: Zamora ocupa ahora la sexta plaza, Bosonit la séptima, Domusa Teknik la octava y el cuadro extremeño es noveno, a la estela de todos ellos y con el añadido de tener todavía pendiente el encuentro aplazado.

Jesús Sánchez enmarca la cita ante el Recoletas Zamora como el arranque de una secuencia que decidirá todo. El técnico espera otro duelo de máxima igualdad: «Los dos últimos en casa, ante Domusa y Sevilla, fueron partidos supercompetidos que se han decidido prácticamente en la bocina final», y añadió: «Ojalá tengamos un puntito más, sobre todo de suerte, porque creo que nos fue un poco esquiva en esos finales».

Recordó además que el equipo ya fue capaz de imponerse en la pista zamorana en la primera vuelta, un 53-57 que resulta inspirador. «Precisamente victorias como la meritoria que conseguimos ganando allí en su pista es la que nos lleva a estar, a falta de cuatro partidos, jugándonos poder entrar en un ‘playoff’», explicó. Aquel precedente refuerza la idea de que el Al-Qázeres puede competir ante un adversario directo si logra llevar el partido a su terreno.

Regresa Raquel Laneiro

Sánchez también confía en recuperar a Raquel Laneiro, que «ha entrenado esta semana con cierta normalidad y esperamos contar con ella». La presencia de la base portuguesa sería una buena noticia para un equipo que necesita energía y rotación para afrontar cuatro encuentros en apenas dos semanas, con visita posterior a Melilla para cerrar el calendario. Presumiblemente habrá que tener hechos los deberes ese día porque el rival es de los punteros.

Sobre el Zamora, que dirige el placentino ‘Rula’ Pérez, intuye un partido exigente y con mucho peso del juego exterior rival: «Es un equipo con interiores que pueden jugar de cara, sobre todo con Bea Sánchez lanzando de tres puntos, y mucha exterior combinable entre ellas. Creo que por ahí irá un poco el partido». Aun así, también ve un componente anímico evidente en una cita entre dos equipos necesitados: «Para los dos es un partido importante, porque ambos estamos jugando bien y compitiendo bien, pero nos está faltando sumar alguna victoria».

También puso cifras a la pelea final por las eliminatorias: «Sigo creyendo que en esas 13 victorias con ‘average’ o 14 se moverá la línea», señaló, convencido de que cada jornada irá aclarando unas cuentas que siguen muy abiertas por los enfrentamientos directos que restan entre varios aspirantes. «Yo tenía claro que estos tres partidos eran los que iban a decidir lo que íbamos a hacer. Si no los sacamos, no merecemos estar en el ‘playoff’», apostilló.