El Don Benito calibra en casa su colchón de líder

El ascenso directo puede estar ya en cualquier partido, igual que el descenso puede decidirse también pronto. No de forma matemática todavía, aunque solo queden cinco partidos. Pero los puntos decisivos aguardan a la vuelta de la esquina. La Tercera Federación extremeña arrastra desde que alcanza la memoria el lastre de ser, para algunos, ‘un pozo’. Sin embargo, temporada tras temporada la igualdad, la emoción y la competitividad ensalzan un torneo apasionante que consigue enganchar por su interés. Este domingo se disputa la jornada 30 en este grupo 14 con varios partidos muy importantes.

Los tres primeros, en casa

En la zona alta los tres primeros actuarán como locales y dos de ellos ante equipos implicados directamente en la lucha por evitar el descenso. El líder compite por mantener su ventaja: Don Benito-Santa Amalia (12.00). A su favor cuenta, y mucho, que depende de sí mismo para que se mantenga su colchón de cinco puntos sobre sus perseguidores. A la misma hora juega uno de ellos: Moralo-Calamonte (12.00), recibiendo el plantel de Navalmoral al colista del torneo, que lleva dos meses sin ganar. Los moralos siguen apurando sus opciones de alcanzar el primer puesto. Y ya conociendo estos resultados jugará el tercero: Badajoz-Montehermoso (19.00), con los visitantes también apurados en su penúltima plaza. El equipo de Ávila tiene la mejor racha en vigor de esta liga con seis victorias consecutivas.

El quinteto de playoff se completa con el viaje de los otros dos implicados. En el Villafranca-Azuaga (12.00) está uno de los grandes partidos de la jornada. Los locales buscan su quinta victoria seguida para engancharse a la zona noble y los visitantes acaban su gira de cuatro partidos fuera de casa intentando seguir optando a todo. Por otro lado, en el Pueblonuevo-Jaraíz (18.00) se miden, por tercera vez esta jornada, un equipo del trío de cola con uno del quinteto de cabeza. Puntos vitales para los dos.

El Dioce, ante una final

En Cáceres se vivirá otro de los duelos más apasionantes del domingo: Diocesano-Gévora (12.00). Un punto más tienen los pacenses, que llegan tras dos derrotas consecutivas, mientras que los cacereños han sumado cuatro puntos en ese mismo periodo y pueden subir un puesto. Además, se juega el partido en el que menos distancia separa a los dos rivales: Montijo-Puebla (12.00). Protagonistas ambos de la zona media de la tabla, con los visitantes siendo el equipo que más tiempo lleva sin puntuar, con cuatro derrotas consecutivas. En el Cabeza del Buey-Jerez (12.30), el sexto clasificado compite por no perder de vista al quinteto de playoff y el cuadro templario por cerrar su mala racha tras cuatro partidos sin ganar.

Finalmente, el Llerenense-Villanovense (18.00) devuelve aromas de tiempos mejores para los dos y por eso mismo es un partido de mucho interés. Mejorar a corto plazo es el objetivo de ambos para pulir una gris temporada.

Así que otra vez todos pendientes de hacerlo lo mejor posible y casi todos también mirando de reojo a otros campos, porque mucho se juega en muchos sitios.