El Extremadura se conjura para defender el liderato

Extremadura y Recreativo de Huelva juegan uno de esos partidos gigantes de la temporada este domingo, a partir de las 18.00 horas, en el Francisco de la Hera. Sólo el ambiente lo dice todo con cerca de 7.000 personas que se esperan en las gradas. Luego, evidentemente, está el cartelazo. Un Recreativo de Huelva que siempre luce la etiqueta del Decano. Y un Extremadura que vuelve a situarse en los partidos que siempre le gustó. Es un partidazo.

Y a todo eso, la salsa de una clasificación maquiavélica donde el Extremadura es primero y el Recreativo es sexto, pero sólo hay dos puntos en el medio. No puede haber más emoción. No cabe más.

David Rocha los quiere al máximo de concentración. Sabe que su Extremadura es fuerte en casa y se siente mucho más cómodo y liberado. Pero también entiende que este partido liberan tensiones extras y no quiere despistes. De ahí que Rober Correa, pese a llevar tres meses lesionado, pueda ser hoy incluso titular por delante de Peral en sustitución de Cano, la única ausencia. Aunque no extrañaría ver a Peral que lo ha hecho de maravilla cada vez que le ha tocado jugar. Hay garantías.

El resto del equipo no parece que vaya a variar mucho con respecto al once inicial que viene ganando los dos últimos encuentros.

El Recreativo de Huelva, que llega con más de 1.500 aficionados que coparán el fondo sur, también sabe que este partido huele a final por el título. O al menos, a final por posicionarse por el título de forma definitiva.

Aitor García, Juancho y Antonio Domínguez están sancionados, mientras Alberto López está lesionados. Son bajas sensibles para Arzu, un entrenador que cree en las posibilidades del Recre, aunque argumenta que el Extremadura «es el equipo con mejor dinámica del grupo».

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En la primera vuelta, el Recreativo ganó 3-1. El golaveraje también es importante. Todos los detalles lo son. Partidazo a la vista.