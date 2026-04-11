Guille Gracia firma en Vitoria otro recital con récord mundial

Guillermo Gracia firmó otra actuación sobresaliente en el Campeonato de España FEDDI de natación adaptada, que se está disputando desde el jueves hasta mañana en la piscina olímpica de Mendizorrotza, en Vitoria. El nadador del Club Natación Cáceres Los Delfines volvió a situarse entre los nombres propios del campeonato gracias a una participación muy completa en la categoría S15.

Su resultado más destacado llegó en los 400 metros libre, donde paró el crono en 5:25.24. Esa marca supone un nuevo récord del mundo para el nadador cacereño.

Además, Gracia se proclamó campeón de España absoluto S15 en cuatro pruebas: 200 estilos con 2:53.32, 100 braza con 1:37.28, 200 braza con 3:34.17 y 400 libre con 5:25.24, confirmando su gran momento de forma en el ecuador de la temporada.

Estas prestaciones en Vitoria le dan le dan también dos mínimas para el Europeo de Polonia, en 200 estilos y 400 libre. La próxima gran cita internacional aparece en el calendario de Virtus: los *European Summer Games de Bydgoszcz (Polonia) se disputarán del 3 al 12 de julio, donde Guillermo Gracia competirá para intentar dar un nuevo recital y colgarse nuevas medallas mundiales.

El nadador cacereño no para además de recoger reconocimientos y están pidiendo para él la Medalla de Extremadura.