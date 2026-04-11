La Isla mide la ambición del Coria y su gran momento

Nuevo reto para el Coria en un momento decisivo del curso. A falta de un mes para el cierre de la liga, el conjunto celeste mantiene en su mano la posibilidad de volver a pelear por el ascenso y quiere dar este domingo otro paso al recibir en La Isla al Navalcarnero (18.30 horas), un rival incómodo y necesitado.

El sueño del playoff sigue intacto para los de Rai Rosa, que afrontan las cuatro últimas jornadas con la obligación de ganar para sostener sus opciones de acabar entre los mejores. Enfrente estará un Navalcarnero exigido por la clasificación, con solo tres puntos de margen sobre el playout, por lo que se espera un duelo de máxima tensión.

Además, el precedente no invita a la confianza en el feudo cauriense. El Coria aún no sabe lo que es derrotar al cuadro madrileño en La Isla, donde los enfrentamientos directos se saldaron hasta ahora con un empate y un triunfo visitante. Un dato que refuerza la advertencia de Rai Rosa, que espera «un partido muy completo» para superar a un adversario con «jugadores de mucha experiencia, mucha calidad» y capaz de exigir «en todos los niveles».

El técnico celeste tampoco lo tendrá fácil para confeccionar el once. Son baja por sanción Jacobo y Dawda, mientras que Hugo López e Iñaki León no se han recuperado de sus lesiones. La nota positiva es la vuelta de Gonzalo Llerena, que entrará en la convocatoria y podría disponer de algunos minutos, aunque todavía no está para un encuentro entero.

Pese a los contratiempos, el Coria llega reforzado por su buen momento. La victoria en Valdebebas confirmó la solidez competitiva de un equipo que ha enlazado dos triunfos seguidos a domicilio, ante Orihuela y Real Madrid C, y que sigue mostrándose fiable en La Isla. Rai Rosa insiste en mirar solo al presente, apelando al bloque, a la humildad y al apoyo de la afición, que volverá a ser clave en una jornada con promoción de dos entradas por una y la presentación de la cantera, ingredientes para un ambiente de gala.