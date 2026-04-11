Jorge González, arropado por su afición, vence en Mérida y revalida el título de campeón de España

Jorge González volvió a hacerlo en casa. El atleta emeritense revalidó este sábado en Mérida el título de campeón de España de medio maratón, en una tarde especial por el escenario, por el ambiente y por la forma en la que supo responder a la presión de correr ante los suyos. El primero en cruzar la meta fue Abderrahmane Aferdi, que no optaba al título nacional, pero apenas unos segundos después entró González para proclamarse de nuevo campeón de España con un tiempo de 1:04:32, por delante de Javier Guerra (1:05:32) e Ibrahim Chakir (1:06:02). Mérida, convertida en capital del atletismo nacional, empujó a su atleta hasta una victoria de enorme valor simbólico y deportivo.

La carrera llevó pronto la firma del emeritense. Ya en el kilómetro 5 se dejaba ver en las primeras posiciones y en el 10 mandaba junto a Aferdi con un paso de 30:27, mientras Javi Guerra cedía nueve segundos y Pablo Alba, 21. El recorrido monumental, con pasos por enclaves tan reconocibles como el Circo Romano y el Arco de Trajano, fue seleccionando a los aspirantes y dejó muy pronto claro que el campeonato se resolvería entre los hombres fuertes. Jorge González no se escondió, corrió siempre delante y sostuvo el pulso en una prueba exigente, sin regalar un metro, decidido a defender el dorsal de campeón en las calles de su ciudad.

Jorge González, con el dorsal 42, durante el transcurso de la prueba por el Circo Romano. / RFEA

Después, ya en meta, resumió mejor que nadie cómo se había cocinado el triunfo. «Había un grupillo de 20 o 25 personas y nadie hacía la labor de tirar; entre Aferdi y yo hemos conseguido escaparnos». Esa selección llegó pronto, porque «a partir del kilómetro 6 ya nos hemos ido en solitario los dos», explicó. El extremeño reconoció la dureza del desenlace, con un rival que le fue soltando «en cada cuesta», hasta que en la última ya no pudo seguirle. Pero eso no empañó su felicidad: «Muy feliz por revalidar el título de campeón de España». Más aún en una tarde cargada de emoción desde antes de la salida: «He llegado de casa calentando y lo primero que me he encontrado es a casi 40 familiares con una camiseta con mi cara. Fue un chute de motivación». Y el aliento se mantuvo durante toda la prueba: «No he parado de escuchar ‘Jorge’ por todo el recorrido y la verdad es que me han llevado en volandas hasta meta».

La victoria premia tanto el nivel competitivo de González como su regularidad en la distancia. El emeritense, campeón de España en 2025, llegaba como defensor del título y con una trayectoria consolidada en la élite nacional e internacional. En Mérida no solo confirmó su jerarquía, sino también su capacidad para rendir cuando más miradas apuntan hacia él.

La prueba femenina

En categoría femenina, el podio del Campeonato de España lo formaron Fátima Azzahraa Ouhaddou (1:14:52), Lidia Campo (1:15:24) y Queralt Criado, tercera con 1:15:39 en su debut. La vencedora, que también revalidó el título, destacó la dureza del circuito y las condiciones de la prueba: «Carrera bastante dura, pero que he sabido gestionar bien». La atleta señaló que el ritmo fue lento al principio, que esperó su momento y que decidió cambiar «a partir del kilómetro 15 hasta el final», antes de mostrarse «orgullosa de ganar aquí».