Julio Cobos pide unidad en el Príncipe Felipe en la pelea del Cacereño por la permanencia

La victoria del Cacereño ante el Athletic B dejó tres puntos de enorme valor en la pelea por la permanencia, pero también una escena poco habitual en el Príncipe Felipe: la visible molestia de Julio Cobos con una parte del ambiente. El técnico verde compareció tras el 1-0 con gesto serio y un mensaje de fondo muy claro: en este tramo de la temporada, el equipo necesita apoyo por encima de cualquier discrepancia.

El partido explicó bastante bien el enfado del entrenador. El Cacereño se adelantó a los 31 segundos con un gol de Pau Palacín y, a partir de ahí, se vio obligado a resistir durante casi todo el encuentro ante uno de los filiales con más talento de la categoría. El Athletic B monopolizó el balón, empujó hasta el final y exigió un ejercicio de resistencia física y mental enorme a un conjunto local que, esta vez sí, supo proteger una ventaja mínima hasta el minuto 99.

En ese contexto llegaron algunos pitos, especialmente tras el cambio de Palacín por Osama, una decisión que reforzaba el plan de supervivencia inmediata que el choque pedía. Cobos no escondió su malestar. Sin señalar al grueso de la grada y rebajando incluso el alcance de la protesta, insistió varias veces en que «no sé si son 15, 20 o 30», pero subrayó que ahora mismo «aquí estamos para salvar al equipo» y que, con el marcador a favor, «hay que animar».

Estaba el preparador de Valdehornillos visiblemente enfadado, o solo molesto. Más que una queja personal, el técnico lo planteó como una defensa de sus futbolistas. Explicó que el equipo había terminado «muerto» ante un rival que obliga a correr mucho por su precisión en los controles, las paredes y la circulación, y lamentó que en un momento así se interpretara como falta de ambición lo que, a su juicio, era puro desgaste. «Los jugadores se están dejando el alma», vino a decir, antes de reclamar ese «oxígeno» que tantas veces identifica con el empuje de la grada.

Fotogalería | El partido entre el Cacereño y el Athletic B, en imágenes / Jorge Valiente

Sin brillo, pero con efectividad

Cobos también quiso poner el resultado en su sitio. Admitió sin rodeos que no fue un partido brillante del Cacereño, pero reivindicó que, a estas alturas, el objetivo no es gustarse, sino ganar. «Estoy cansado de jugar partidos buenos y terminar perdiendo», resumió. El técnico recordó que el equipo ya ha dejado escapar puntos en encuentros en los que ofreció mejores sensaciones y defendió que ante el Athletic B se hizo «lo que había que hacer».

El triunfo, por tanto, no solo alimenta la esperanza clasificatoria. También deja una llamada a filas en torno a un grupo que, como recordó su entrenador, compite por seguir vivo en Primera Federación. El Cacereño encontró ante el Athletic B una victoria de resistencia. Cobos, además, quiso convertirla en una invitación a la unidad.