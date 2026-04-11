El Al-Qázeres supera al Zamora en una prórroga inesperada

73 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Inés Ramos (4), Lucía Fontela (1), Josephine Filipe (9), Victoria Gauna (12), Nerea Liste (16) – cinco inicial — Raquel Laneiro (15), Clara Prieto (0), Lucía Méndez (10), Laura Salmerón (6) y Carmen Suárez (0). 68 - RECOLETAS ZAMORA: Eva Carregosa (5), Florencia Niski (14) Aina Martín (15), Ana Pérez (11), Bea Sánchez (8) – cinco inicial – Inés Giménez (5), Fatu Filor (4), Davinia Ángel (5), Ana Moyano (1), Emma Tamames (0) y Lorena Sahagún (0). MARCADOR POR CUARTOS: 16-16, 30-37 (descanso), 45-51 y 64-64. Prórroga (73-68). ÁRBITRO: Carlos Betanzos García y Saul Pérez Hernández. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de la vigesimoctava jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Multiusos. Unos 200 espectadores. Al comienzo del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del Lorenzo Díaz, director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura venció a Recoletas Zamora (73-68) en la prórroga de su encuentro de la Liga Femenina Challenge. Las cacereñas fueron por detrás en el marcador durante la mayoría del partido, con desventajas no demasiado grandes, pero que les había resultado imposible salvar hasta ese desenlace del último cuarto en el que lograron llevar el duelo a un tiempo extra que aprovecharon para lograr el triunfo.

Las jugadoras interiores protagonizaban el arranque del partido, buscando lanzamientos exteriores, lo que obligaba a ambas defensas a desguarnecerse. Victoria Gauna y Nerea Liste aportaban todos los puntos locales en la primera mitad del primer cuarto al que se llegaba con el marcador igualado (8-7).

Jesús Sánchez habla con sus jugadoras durante un tiempo muerto. / Jorge Valiente

Las rotaciones desde el inicio tanto por parte de Jesús Sánchez como por el técnico placentino de Zamora, Rula Pérez, buscando mantener la concentración defensiva necesaria con esta exigencia. Con planes parecidos de partido, éste se mantenía empatado al final del primer acto.

El panorama cambiaba en el inicio del segundo cuarto donde Zamora buscaba anotar más cerca de canasta y conseguía conectar con Aina Martín, mientras que Al-Qázeres seguía viéndose obligado a lanzar desde lejos sin acierto.

Las visitantes tomaban la primera ventaja con un 0-6 de salida y el duelo táctico iba cayendo de parte zamorana, que volvía a cambiar sus ataques para anotar desde fuera y aumentar la diferencia a 11 puntos mediado el segundo cuarto (23-34), propiciado también por el atasco en el ataque cacereño. Pero, pese a ajustar mucho la defensa los siguientes minutos, la falta de acierto en el tiro exterior verde (1 de 15 en triples al descanso) hizo que la diferencia solo bajara en parte antes del paso por vestuarios (30-37).

Josephine Filipe, autora de la canasta que llevó el partido a la prórroga. / Jorge Valiente

No cambiaba el panorama tras el descanso. Continuaba la combinación en las cacereñas de buenísimas defensas y la repetitiva falta de acierto en los tiros desde fuera, por lo que las diferencias se mantenían. Tocaba hacer algo más que defender bien si se quería dar la vuelta a la situación. Y así transcurría el tiempo con esa diferencia alcanzable y que al mismo tiempo parecía imposible de enjugar para las locales.

El último cuarto

Fue al inicio del cuarto definitivo cuando parecían romperse la dinámica de fallos en ambos equipos con algo más de acierto en el tiro, pero siempre con Zamora en pequeñas ventajas que parecía estar administrando esperando que el paso del tiempo les diera el triunfo.

Raquel Laneiro demostraba estar recuperada y en disposición de comandar a su equipo para darle el impulso que necesitaba, y la desventaja bajó a tres puntos a falta de cuatro minutos para el final (55-58).

Tuvo acciones de sobra Al-Qázeres para haber dado la vuelta al marcador, pero entonces llegaron los fallos en tiros cercanos, algunos de ellos estrepitosos debajo del aro. Y aun así llegó el equipo de Jesús Sánchez al desenlace del partido solo 3 puntos abajo a falta de 34 segundos. Laneiro anotaba de dos en una acción en la que emplearon diez segundos. Con una falta a falta de 15 segundos y los dos tiros convertidos para Zamora, se quedaban las locales con la última posesión para intentar llevar el partido a la prórroga. Y lo consiguieron: por esas cosas que pasan en este deporte, Josephine Filipe, que había errado los 10 tiros de campo que había intentado hasta entonces, lo metió.

En el tiempo extra y con los nervios atenazando la puntería, Raquel Laneiro embocaba otro triple para poner por delante a su equipo por primera vez en mucho tiempo (69-67). Niski solo anotaba un tiro libre para las visitantes y Nerea Liste elevaba la ventaja cacereña hasta los tres puntos, ya en el último minuto de la prórroga. Carregosa falló el triple definitivo para Zamora y Liste sentenció desde la línea de tiros libres.