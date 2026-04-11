El Tenerife mide al Mérida en un pulso de alto voltaje

Fran Beltrán quiso restar trascendencia a una posible derrota del Mérida este domingo ante el Tenerife (18.15 horas). El técnico señaló que, si después su equipo gana los tres siguientes partidos, frente a rivales teóricamente más asequibles, seguirá en la pelea por los playoffs. Sin embargo, más allá de la clasificación, el entrenador emeritense es consciente de que imponerse al líder supondría un impulso moral enorme para un equipo que no atraviesa su mejor momento, como quedó patente hace una semana en Ponferrada.

El hecho de que el encuentro cierre la jornada puede añadir presión a los futbolistas, ya que saltarán al césped sabiendo qué han hecho todos sus rivales directos.

Enfrente estará un líder incontestable desde la primera jornada. El Tenerife parece estar administrando la amplia renta que tiene sobre el segundo clasificado, como reflejan sus cinco empates en las últimas seis jornadas. Aun así, mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el Celta Fortuna, que también se ha mostrado irregular en el este tramo del campeonato.

Beltrán apela al playoff y perfila un once con dudas

Beltrán no podrá contar con el sancionado Luis Pareja ni con los lesionados Pipe y Raúl Beneit, mientras que Rodrigo Pereira es duda. Todo apunta a que Javi Domínguez regresará al eje de la zaga para suplir a Pareja. La principal incógnita está en el futbolista que actuará por detrás de Sofiane en la mediapunta. En la última jornada, el elegido fue Rui Gomes, aunque solo aguantó un tiempo, por lo que Carlos Doncel, tras una semana más de trabajo para mejorar su tono físico, podría partir de inicio. El resto del once parece bastante definido, salvo que Doncel arranque en la derecha en lugar de Javi Areso, lo que abriría la puerta a Benny o al propio Gomes por dentro.

El técnico insistió en el mensaje que quiere transmitir a sus jugadores de cara al final de temporada: «Estamos luchando por algo que te cambia la vida y debemos ser conscientes de ello. El último partido fue malo, como le ha pasado a todo el mundo, por eso estamos a tres puntos del tercero. Es verdad que hay situaciones y acciones que en ese momento me parecen imperdonables y siento que ellos tienen la conciencia de que hay cosas que se deben hacer mejor. Quien algo quiere, algo le cuesta. Estamos muchos equipos luchando por algo muy goloso. Realmente te cambia la vida, lo digo porque lo pienso, y si hay alguien que no entiende el mensaje se va a caer».

Alineaciones probables para el encuentro de este domingo entre el Merida y el Tenerife. / EP

Para Beltrán, el partido de la primera vuelta, que terminó con derrota por 3-0, no sirve de referencia porque «éramos otro equipo, hemos crecido mucho». A esa cita también se refirió Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, en su comparecencia previa: «Aunque perdieron, nos llamó la atención lo bien que jugaba».

El Tenerife llega como líder, con bajas y el respeto de Cervera

Pese a que el Tenerife no atraviesa su mejor racha de resultados, Beltrán espera «un equipazo» y subrayó que «es el mejor equipo, con los mejores jugadores. Es un club de Segunda División que circunstancialmente está en Primera Federación. Va a salir en un año, cuando otros necesitaron cuatro o cinco y son igual de gigantes». Para derrotarlo, añadió, «no nos agarramos a su racha, nos agarramos a nuestra capacidad y al deseo que tenemos de cumplir un objetivo que te puede cambiar la vida y para el que siento que mis jugadores están capacitados».

El entrenador emeritense también defendió el estado físico de los suyos: «El equipo físicamente está bien, no pierde porque físicamente esté mal. Algunos tienen molestias y otros duran 60 minutos porque corren mucho, que es lo que yo quiero».

Hay una estadística en la que el Mérida iguala a los tinerfeños: los puntos conseguidos en casa. Ambos suman 33, los mismos que Barakaldo y Real Madrid Castilla en esa clasificación. Beltrán lo explicó así: «El Romano tiene magia y vamos a ser más de once. La afición, a lo largo de la temporada, ha cumplido de manera espectacular. El año pasado, que coincidí en el grupo, también lo hizo. Los números del equipo están ahí. No tengo dudas de que nos va a ayudar y el hecho de jugar en el Romano nos acerca a ganar partidos y a sacar puntos».

Una circunstancia que también destacó Cervera: «Tienen unos registros en casa muy, muy buenos y fuera de casa malos; eso quiere decir mucho». Se espera un gran ambiente en el Romano, algo que el preparador tinerfeño considera «normal. El equipo está en una situación en la que necesita el apoyo de la gente para meterse. A mí me gusta ver los campos llenos».

El técnico del Tenerife llega al choque con las bajas de Nacho Gil, Alassan, Marc Mateu y Javi Pérez, además de la de Gastón por acumulación de tarjetas. Sobre el Mérida, afirmó que “es de los equipos que mejor juega de la categoría. El entrenador viene de la escuela del Real Madrid y propone un fútbol muy vistoso, en el que todo pasa por el balón, que lo necesita para jugar bien”. También advirtió de su doble cara: «Cuando les sale bien, es muy bonito y mete muchos goles, pero cuando no les sale bien, a la contra es un equipo muy vulnerable».

En cuanto a su propio equipo, Cervera reconoció que «hay que retocar cosas, porque nos cuesta ganar, pero no perdemos, con lo cual no lo estamos haciendo tan mal».