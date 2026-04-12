El Badajoz se da un festín y alcanza la segunda plaza

Goleada para alcanzar el segundo puesto de la clasificación. El Badajoz se impuso de manera contundente al Montehermoso (4-0) gracias a los tantos de Barba, Bermúdez de penalti, Gus Quezada y Fran Miranda, en un partido muy completo a nivel colectivo en el que el equipo supo exprimir los numerosos errores en salida de su rival. Con esta victoria, los pacenses superan al Moralo en la tabla y se mantienen a cinco puntos del Don Benito.

La principal novedad en el once titular de Ávila para recibir al Montehermoso estuvo en la portería. Tras los fallos cometidos por Tienza en varios de los goles encajados en las últimas jornadas, el técnico blanquinegro decidió dar la alternativa a Alonso Pérez bajo palos. Además, Gus Quezada y Pata formaron de la partida y Pablo Rodríguez ocupó el lugar del lesionado Pavón, esperando Borja Domingo su oportunidad desde el banquillo.

El inicio de partido del Badajoz no pudo ser más contundente. Aún no se había llegado al primer minuto de juego en el Nuevo Vivero cuando Barba mandaba el cuero al fondo de las mallas con un suave disparo al palo largo de la meta de Brendon que se convertía en el 1-0.

En solo diez minutos los hombres de Ávila iban a dejar el partido muy encarrilado. Tras una mano en el área visitante, el colegiado señalaba el punto de penalti. Bermúdez iba a ser el encargado de transformar la pena máxima para doblar la ventaja blanquinegra (2-0).

Pese a la contundencia del resultado, el Badajoz no cejó en su empeño de presionar arriba para seguir generando ocasiones. Alegría fue protagonista de dos de ellas, siendo la más clara una pérdida muy peligrosa por parte del Montehermoso que concluyó con el ariete placentino estrellando un balón en la madera.

El propio Alegría iba a protagonizar una acción de muchos quilates cuando el partido llegaba a la media hora de juego. El delantero recibía el balón botando en la frontal, completaba un sensacional amago que lo dejaba solo ante Brendon y conectaba un potente disparo que detenía el meta del Montehermoso.

De tanto ir a la fuente, el cántaro se rompió una vez más. Solo ocho minutos después de la ocasión de Alegría, Gus Quezada recibía el esférico en zona de tres cuartos, iniciaba una potente galopada que dejaba varios contrarios atrás y hacía el 3-0 con un disparo seco al palo largo. El Badajoz sentenciaba el partido en cuestión de 37 minutos.

Poco más de sí iba a dar el primer tiempo. Un inspirado Badajoz supo cómo atacar las debilidades del Montehermoso para dejar sentenciado el partido antes del descanso.

Segunda mitad a modo de trámite

Ya en la segunda parte, el Badajoz bajó el ritmo, lo que permitió al Montehermoso tener más presencia en campo rival. Los hombres de Samuel Pérez consiguieron elaborar varias jugadas cerca del área del Badajoz, llegando a finalizarlas con golpeos que no inquietaron a Alonso.

A pesar de la mejoría del Montehermoso, el Badajoz lograría engordar aún más la goleada. En el minuto 60, un córner botado por Bermúdez desde el perfil diestro encontraba a Fran Miranda en el corazón del área, que con un remate en carrera hacía el 4-0.

El cuarto gol supuso el final anticipado del encuentro. Ávila movió el banquillo y dio entrada a hombres de refresco con la idea de dosificar minutos e intentar mantener al máximo nivel a todos los componentes de su plantilla.

De las entradas, la de Borja Domingo fue la más destacada. El delantero buscó su gol en cada acción y cerca estuvo de lograrlo. De no ser por Brendon, el valenciano habría sumado alguna diana más a sus cifras.

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No hubo mucho más en el Nuevo Vivero. El Badajoz consiguió una nueva victoria, la más contundente de la temporada, y prolonga a siete su racha de partidos sin perder. La próxima semana, los blanquinegros afrontarán una dura prueba en casa del Jaraíz.