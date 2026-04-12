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Baloncesto. Tercera FEB

El BCB no echa una mano al Mérida en su lucha por ser segundo

Fin a la racha de los pacenses en la cancha del Baublock Gymnástica y clara victoria de los emeritenses ante el Moraleja

Jugada del Mérida-Moraleja del sábado.

Jugada del Mérida-Moraleja del sábado. / Bosco Mérida

El Periódico Extremadura

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Cáceres

El Vítaly La Mar BCB cerró su larga racha de victorias en la pista del Baublock Gymnástica (76-73), lo que no afecta a su asegurado primer puesto al frente del grupo D-B de la Tercera FEB. El Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad esperaba una ‘mano’ de los pacenses para escalar a la segunda posición, pero no fue así, y se tuvo con vencer con claridad su derbi extremeño ante el Hache Publicidad Moraleja (85-39).

Salvo giro en la última jornada, los emeritenses terminarán terceros, seguidos por un Lithium Iberia Sagrado que tiene en su mano el cuarto tras superar al Dos Hermanas (97-64). Mientras, el CBA Spain batió al Huelva (82-72) y el San Antonio Cáceres, al Insolac Alcalá Caja 87 (74-80).

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