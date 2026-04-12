El BCB no echa una mano al Mérida en su lucha por ser segundo

El Vítaly La Mar BCB cerró su larga racha de victorias en la pista del Baublock Gymnástica (76-73), lo que no afecta a su asegurado primer puesto al frente del grupo D-B de la Tercera FEB. El Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad esperaba una ‘mano’ de los pacenses para escalar a la segunda posición, pero no fue así, y se tuvo con vencer con claridad su derbi extremeño ante el Hache Publicidad Moraleja (85-39).

Salvo giro en la última jornada, los emeritenses terminarán terceros, seguidos por un Lithium Iberia Sagrado que tiene en su mano el cuarto tras superar al Dos Hermanas (97-64). Mientras, el CBA Spain batió al Huelva (82-72) y el San Antonio Cáceres, al Insolac Alcalá Caja 87 (74-80).