El Cáceres, ante un casi ‘cara o cruz’ en Toledo

Tras ganar este sábado al Valladolid (98-85), el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (14 victorias y 11 derrotas) se jugará su presencia en las eliminatorias de ascenso de la Segunda FEB en la última jornada, en la pista del Toledo —también con 14-11—, en un partido fijado para el sábado a las 20.00 horas, como todos los demás.

Los ‘playoffs’ los disputan del segundo al octavo, así que el conjunto verdinegro llega con un margen mínimo: puede ser sexto, séptimo, octavo o quedarse fuera, en la novena plaza.

Las cuentas son claras, aunque dependen también de lo que ocurra en otros dos partidos con incidencia directa en la pelea por esas posiciones: el Cultural Leonesa (11-14)-Clavijo (14-11) y el Ponferrada (14-11)-Gijón (5-20).

Si el Cáceres pierde en Toledo, solo sería octavo y, por tanto, jugaría el ‘playoff’ si, al mismo tiempo, Ponferrada pierde con Gijón y Clavijo gana en León. En cualquier otro caso, terminaría noveno y se quedaría fuera.

En caso de victoria en Toledo, sería sexto si Clavijo pierde en León, al margen de lo que haga Ponferrada. Acabaría séptimo si Ponferrada pierde con Gijón y Clavijo gana en León. Y sería octavo si Ponferrada gana a Gijón y Clavijo también vence en León.

La cuestión del descendido Círculo Gijón

Eso sí, una de esas combinaciones parece bastante improbable: la derrota de Ponferrada ante un Gijón que no se jugará nada en la última jornada al estar ya matemáticamente descendido. De ahí que el escenario más realista para el Cáceres pase por ganar en Toledo y, como premio adicional, esperar un tropiezo de Clavijo en León, que es el resultado que le abriría la puerta de la sexta plaza.

Ganar no garantiza una posición concreta, pero sí clasifica para las eliminatorias por encima de lo que ocurra en las otras pistas. Perder, en cambio, le dejaría pendiente de una carambola muy específica y poco probable.