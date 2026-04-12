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Fútbol. División de Honor juvenil

La Cruz Villanovense desciende desde División de Honor juvenil

El equipo serón pierde ante el Unionistas y su bajada de categoría ya es matemática

El Diocesano también está cerca de consumar su descenso y el Badajoz tiene opciones reales de salvarse

Un once de La Cruz Villanovense esta temporada.

Un once de La Cruz Villanovense esta temporada. / La Cruz Villanovense

José María Ortiz

José María Ortiz

Cáceres

Era algo que se veía venir y, salvo sorpresa, también le ocurrirá al Diocesano en las próximas semanas. El equipo de La Cruz Villanovense ha descendido este domingo de categoría al perder en casa ante el Unionistas (1-2). La mala racha de los serones han hecho que bajar sea ya matemático, ya que con 17 puntos es colista y, a falta de tres jornadas, le es imposible subir los peldaños necesarios.

El Dioce, con su derrota en Burgos del sábado (2-0), también está a un paso de bajar, ya que tiene 19 puntos y es decimoquinto en estos momentos.

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En puesto de descenso sigue estando el Badajoz, que cayó por 1-4, pero éste sí tiene muchas posibilidades de emerger, pues es decimotercero con 26 puntos.

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