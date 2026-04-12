Cuatro equipos y una plaza: así queda la lucha del Cacereño por la permanencia

El Cacereño sigue en descenso, pero la jornada 32 le ha dejado una opción algo más clara de pelear la permanencia hasta el final. La victoria por 1-0 ante el Athletic B en el Príncipe Felipe no le ha sacado de la zona roja, aunque sí le permite sostenerse en la pelea y recortar parte del terreno perdido, aunque no mucho. El equipo verde cierra la jornada con 34 puntos, en la decimoctava plaza, la misma en la que estaba, y ve ahora la salvación a tres puntos, los que marca el Ourense, decimoquinto con 37. Esa es la referencia real. Y, después de lo ocurrido este fin de semana, la lucha parece haberse estrechado ya casi de forma definitiva: cuatro equipos, Ourense, Talavera, Guadalajara y Cacereño, pelean por una sola plaza de permanencia.

Ese es seguramente el gran efecto que deja la jornada en la parte baja. El triunfo del Real Avilés en Tajonar le permitió alcanzar los 40 puntos y abrir una renta de cinco sobre la zona de descenso cuando solo quedan 18 en juego. No es una diferencia matemáticamente definitiva, pero sí lo bastante importante como para pensar que el conjunto asturiano queda, al menos de momento, fuera de la pelea más agónica. Por abajo, Osasuna B y Arenteiro continúan en una situación mucho más delicada, con 30 y 27 puntos respectivamente, y da la sensación de que la pelea inmediata por evitar esa última plaza de descenso se ha comprimido sobre todo en ese grupo de cuatro equipos que ahora mismo va desde el Ourense hasta el Cacereño.

Ahí es donde el conjunto de Julio Cobos ha vuelto a meterse de lleno. El Cacereño hizo su trabajo al ganar al Athletic B y, además, vio cómo perdían dos rivales directos como Talavera, en casa ante el Zamora (0-1), y Guadalajara, superado por Unionistas (1-0). La mala noticia estuvo en la victoria del Ourense frente al Lugo (4-2), porque le permitió sostener esa decimoquinta plaza con 37 puntos y convertirla en la frontera real de la salvación. Pero, incluso con eso, la jornada dejó un balance positivo para el equipo verde: no salió del descenso, pero se acercó a todos los rivales que tiene por delante en esa pelea corta y concreta por seguir en Primera Federación.

No se trata ya de una zona baja abierta a demasiados actores, sino de una carrera muy delimitada, con cuatro equipos separados por un margen mínimo y una sola salida disponible. En ese embudo, cada jornada pesa mucho y cada resultado directo puede cambiar por completo la fotografía.

Importante seguir en la lucha

Por eso la victoria del viernes vale bastante más que tres puntos. No fue solo romper una mala racha. Fue evitar que la distancia con la permanencia se abriera más y seguir metido en una lucha en la que cualquier tropiezo podía empezar a resultar casi definitivo. El Cacereño ganó un partido incómodo, de sufrimiento, de resistir durante muchos minutos ante un rival con balón y capacidad para someter. Julio Cobos lo resumió con una frase muy directa al final del encuentro: «Lo importante es ganar». El técnico insistió en que «va a costar muchísimo todo», pero también en que el objetivo era seguir vivos y conservar opciones reales de salvarse. Y eso es exactamente lo que ha conseguido su equipo tras esta jornada.

Así está la zona baja de la clasificación en el Grupo 1 de Primera Federación. / EP

El triunfo, además, refuerza la idea de que el Cacereño sigue teniendo margen para cambiar su destino. No está fuera del problema, ni mucho menos, pero tampoco ha quedado cortado. Tiene a un punto a Talavera y Guadalajara y a tres al Ourense. Es decir, sigue obligado a remar, pero lo hace dentro de una distancia perfectamente remontable con seis jornadas por delante. En un final de temporada tan apretado, estar a tres puntos de la salvación no es una comodidad, pero sí una posición desde la que todavía se puede atacar la permanencia con opciones reales.

Un triunfo que da «vida»

También en el vestuario la sensación fue la de haber recuperado algo más que una victoria. Pau Palacín habló de un triunfo que «sabe a oro» y que da «vida» al equipo. La expresión resume bien el momento. El Cacereño no ha salido aún del descenso, pero sí ha vuelto a sentir que la permanencia es alcanzable. Palacín insistió en que el equipo venía mereciendo más en semanas anteriores y que este resultado tiene que servir como impulso para lo que queda. No como liberación definitiva, sino como refuerzo para seguir compitiendo en una pelea que ahora aparece mucho más delimitada y reconocible.

El futuro inmediato llevará al Cacereño a Vigo para medirse el viernes al Celta Fortuna. Tres ese partido, dos duelos directísimos ante Guadalajara y Arenteiro, donde fallar ya no solo será una derrota, será un drama.