Extremadura, subcampeona nacional universitaria de hípica

La Universidad de Extremadura ha firmado una destacada actuación en el Campeonato de España Universitario de Hípica, disputado en Granada, donde ha logrado el subcampeonato nacional por equipos gracias a las dos medallas conseguidas por sus representantes y al alto nivel mostrado durante toda la competición.

La primera en entrar en escena fue Lourdes Rodríguez Carvajal, alumna de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, que compitió en la modalidad de Doma Clásica. Su estreno fue brillante, con un recorrido casi perfecto en el que solo cometió un error mínimo y mantuvo un ritmo muy ajustado, lo que le valió la medalla de bronce. Un día después volvió a optar al oro, aunque el fuerte calor terminó pasando factura a la yegua Pretty Rose, que completó el recorrido con menor ritmo y dejó sin premio una segunda medalla.

Lourdes Rodríguez, con la medalla de bronce. / Cedida

También dejó una sobresaliente actuación Alejandra Gracia González en Saltos de Obstáculos. La estudiante de Veterinaria, montando a Nana, firmó el sábado 11 dos primeras mangas impecables, sin derribos y con un buen tiempo, resultados que le dieron la medalla de plata. En la tercera manga, la lluvia y el mal estado de la pista complicaron la prueba. Un pequeño desajuste en la entrada de un doble provocó dos derribos que impidieron a la amazona extremeña ampliar su cosecha

Las dos medallas individuales, unidas a las destacadas actuaciones del resto de mangas, permitieron a la Universidad de Extremadura alcanzar el segundo puesto por equipos y proclamarse subcampeona de España universitaria de Hípica, culminando así tres años de esfuerzo y perseverancia.

Alejandra Gracia, medalla de plata. / Cedida

Agradecimientos

Desde el servicio de deportes universitario, el Safyde, se ha trasladado una felicitación a todas las personas que han contribuido a este éxito, entre ellas las deportistas, sus yeguas, los entrenadores Juan Rodríguez y Álvaro Pradas, el Club Hípico Monfragüe de Cáceres por su apoyo constante, Juan de Dios Vargas por sus gestiones, Antonio Morgado por dirigir la expedición, y Javier Masot, profesor de la Facultad de Veterinaria de la UEx y asesor técnico de Hípica del Consejo Superior de Deportes, que no pudo estar presente en Granada por motivos de agenda.

La expedición extremeña también ha querido destacar la organización del campeonato, a cargo del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada y del Club Hípica Granada, así como agradecer el respaldo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, cuyo apoyo al deporte universitario sigue dando resultados.