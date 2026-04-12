TENIS
Final de Montecarlo: Alcaraz - Sinner, en directo
El murciano busca revalidar título en Mónaco
Redacción
El partido tuvo sus momentos delicados, pero Carlos Alcaraz logró este sábado superar al tenista local Valentin Vacherot para meterse en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo, la primera gran cita de la gira de tierra. Su victoria, por doble 6-4, da muestra de la gran regularidad que el murciano ha adquirido a lo largo de la semana, y que pretende prolongar en la final por el título.
Enfrente tendrá al de siempre: Jannik Sinner. El italiano, tras completar un cuadro casi impecable y derrotar a Zverev en semifinales con un contundente 6-1/6-4, buscará seguir con la buena racha tras sus triunfos en Indian Wells y Miami. De doblegar a 'Carlitos', Sinner recuperaría el primer puesto del ranking mundial.
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