Heroico triunfo del Coria ante el Navalcarnero

2 - CORIA: Alonso, Currás, Domínguez, Tapia, Benji, Sergio Gómez (Mercadal, min. 61), Bautista, Toper, Chavalés (Antonio Hernández, min. 83), Adri Pérez (José Antonio, min. 74) y Tomy (Mba, min. 61). 1 - NAVALCARNERO: Dani Simón, Angelito, García (Montoya, min. 86), Richi Souza Jr., Joao Días, Peque (Darío, min. 86), Chus Villar, Bueno, Álvarez (Rober, min. 57), Jiménez y Altube (Moraga, min. 72). GOLES: 0-1: min. 10, Richi Souza Jr. 1-1: min. 49, Bautista, de penalti. 2-1: min. 90+6, Benji. ÁRBITRO: Ángel Manso (Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla a los locales Tapia, Toper y Antonio Hernández y roja a Álvaro Domínguez en el minuto 19; y a los visitantes Álvarez, Joao Días y Jiménez en dos ocasiones, roja en el 68. INCIDENCIAS: Jornada 31 del campeonato de Segunda Federación. Unos 14.00 espectadores en las gradas de La Isla. Antes del partido se hacía la presentación de la cantera celeste y se homenajeaba a los patrocinadores del club haciendo entrega de una camiseta del equipo enmarcada para cada empresa y ayuntamiento.

De heroica puede calificarse la victoria del Coria ante el Navalcarnero por 2-1 en La Isla, en un partido de los que dejan huella: dos expulsiones, tres penaltis, balones al larguero, polémica arbitral y un gol en el minuto 96 para seguir soñando con el playoff de ascenso.

El encuentro arrancó con un aliciente extra para los celestes, que sabían que una victoria podía ser casi definitiva en la pelea por las eliminatorias de ascenso después de que, por la mañana, el Tenerife B cayera en casa ante el Ilicitano.

El Coria salió con buen pie, dominando la posesión y llegando con claridad a las inmediaciones del área rival. De hecho, en los primeros compases rozó el gol con un balón al larguero tras un despeje comprometido de la defensa madrileña.

Pero el Navalcarnero demostró pronto que no iba a ser un invitado de piedra. Su delicada situación en la tabla, a solo tres puntos del descenso, le obligaba a competir al límite. Así, en el minuto 7, Chus Villar aprovechó un desajuste defensivo para plantarse ante Aarón Alonso, que respondió con una gran intervención. Sería la primera de una tarde memorable del guardameta canario.

Acción del encuentro disputado en La Isla. / Farolillo Rojo

Sin embargo, poco pudo hacer Alonso en el minuto 10, cuando Richi Souza Jr. conectó un certero cabezazo para enviar el balón a la escuadra y adelantar al conjunto madrileño. Y por si fuera poco, el panorama se oscureció aún más para los locales en el 18, cuando Álvaro Domínguez derribó a Peque al borde del área tras perderle la espalda. El colegiado castigó la acción con tarjeta roja directa, dejando al Coria con diez jugadores. En la falta posterior, Álvarez estuvo a punto de ampliar la ventaja visitante, pero su disparo se estrelló en el larguero.

Un inicio cuesta arriba para el Coria

En apenas un tercio de partido, al Coria le había sucedido de todo. Aun así, el equipo de Rai no se descompuso. Chavales tuvo una buena oportunidad y Tomy dispuso de dos más antes del descanso, aunque sin acierto ante Dani Simón. El 0-1 al intermedio dejaba una sensación agridulce en La Isla, con 1.400 espectadores empujando a los suyos, conscientes de la dificultad de la empresa.

La reacción local llegó nada más arrancar la segunda mitad. En el minuto 49, Bautista provocó un penalti por mano de un defensor del Navalcarnero y él mismo se encargó de transformarlo para firmar el empate.

Solo cinco minutos después comenzó a escribirse la gran historia de la tarde. Aarón Alonso detuvo un penalti lanzado por Chus Villar y sostuvo al Coria en el partido. Y no se quedó ahí. En el minuto 66, en otra acción muy protestada por la grada, el árbitro señaló una nueva pena máxima a favor del Navalcarnero. Esta vez fue Jiménez quien asumió la responsabilidad, pero volvió a encontrarse con un Alonso imperial, que adivinó su intención de lanzar por el centro y firmó su segunda parada consecutiva desde los once metros.

En el descanso del partido se presentó la cantera del Coria. / Farolillo Rojo

Aarón Alonso sostiene y Benji remata la gesta

Con el paso de los minutos, el desgaste físico empezó a pesar en un Coria en inferioridad numérica, mientras el Navalcarnero asumía el control del balón. Pero el conjunto celeste resistió gracias a su esfuerzo colectivo y, sobre todo, a un Aarón Alonso decisivo, que todavía tuvo tiempo para desbaratar otras dos ocasiones claras del cuadro madrileño.

Cuando el empate parecía ya un mal menor aceptable, llegó el estallido de La Isla. En el minuto 96, Benji tiró de potencia y zancada para plantarse solo ante el portero y marcar el 2-1 definitivo en plena prolongación. Un gol que desató la locura en la grada y que puede valer medio billete para el play off de ascenso.

La afición despidió al equipo entre cánticos, con los nombres de Benji y, especialmente, de Aarón Alonso resonando con fuerza en un estadio entregado. El Coria firmó así una victoria de enorme mérito, sufrida y épica, que le sitúa con cuatro puntos de ventaja sobre el Tenerife B, precisamente su próximo rival, a falta de solo tres jornadas para el final.