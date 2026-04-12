El Mérida rescata un punto ante el Tenerife con un golazo de Víctor Corral en el último suspiro

1-MÉRIDA: Adrián, Jacobo Martí, Javi Domínguez, Javi Lancho, Manu Rivas (Vergés, m.47), Gio Almeida (Víctor Corral, m.63), Martín Solar (Benny, m.78), Carlos Doncel (Hallsson, min.78), Chiqui (Javi Areso, m.63), Capi (Gaizka Martínez, m.63) y Sofiane. 1-TENERIFE: Dani, Álvarez, Landazuri, Agüero, Rodríguez, Juanjo Sánchez (Fabricio, min.86), Aitor Sanz, Dani Fernández (Ybarra, min.86), Noel (De Miguel, m.72), Maikel Mesa (Balde, m.72) y Enric Gallego (Ulloa, m.94). GOLES:0-1-Min. Min. 74: De Miguel. 1-1-Min. 11:Víctor Corral. ÁRBITRO: Ignacio de Santisteban Adame. Andaluz. Amarillas a Gio y al entrenador, Fran Beltrán, y a los visitantes Dani, Agüero y De Miguel. Roja por dos amarilla a Jacobo Martí (m. 59) y al canario Aitor Sanz (m. 92). INCIDENCIAS: Romano José Fouto. 4317 espectadores.

El Mérida rescató un punto contra el Tenerife gracias a una falta directa perfectamente ejecutada por Víctor Corral en la última jugada del partido. La derrota ante el líder hubiera convertido en casi imposible la posibilidad de que los emeritenses acabaran la liga en ‘playoff’, porque, además, al ser el partido que cerraba la jornada, ya eran conocedores de que había habido victorias de los equipos de arriba.

El punto rascado ha complicado la situación, pues se ha alejado la zona noble a cuatro puntos, pero la manera de rescatarlo, jugando con uno menos desde el minuto 59, ante el líder incontestable y por la imagen de coraje dada por el equipo, mantiene la esperanza de que todavía es posible que el cuadro de Fran Beltrán termine disputando las eliminatorias.

El propio Beltrán sorprendió dando entrada a dos jugadores que llevaban seis partidos sin jugar: Manu Rivas en el lateral izquierdo, por Vergés que había estado entre algodones durante la semana, y Capi para ocupar la media punta.

Igualdad

La primera mitad tuvo cinco minutos de locura, entre el 14 y el 19, con ocasiones muy claras para ambos. Antes y después de ese tramo se vio un encuentro igualado con mucho centrocampismo, más posesión tinerfeña.

En el mencionado minuto 14, tranzaron una buena pared entre Chiqui y Sofiane para que Jacobo Martí llegara desde segunda línea y plantarse solo delante del portero, sin embargo, un mal control del lateral supuso que no pudiera disparar. La respuesta del Tenerife llegó en la contra, de hecho, es el propio Jacobo el que termina defendiéndola. Noel desarrolló una gran acción individual para meterse en el área, pero su tiro al borde del área chica, de puntera como si fuera fútbol sala, salió alto.

Al minuto, en una combinación similar, ahora entre Doncel y Sofiane, asistió a Chiqui que buscó la colocación en su disparo con el interior, pero se encontró con la mano de Dani para hacerse una parada de mucho mérito.

El último lanzamiento con peligro de la primera parte fue en el 19 en un disparo lejano de David Rodríguez que fue repelido entre Adrián Csenterics y el larguero.

Acababa la primera parte de que el Mérida estaba controlando bien los ataques del Tenerife, también había sabido mostrar sus credenciales al gol, pero la calidad individual de los isleños podríaser determinantes.

En la reanudación ocurrió una situación curiosa. La entrada de Vergés por Manu Rivas no se produjo como suele ser habitual, antes del comienzo del juego, sino que cuando el Tenerife puso la pelota en movimiento, Rivas se fue al suelo y fue sustituido por el propio Vergés. Según se dijo por megafonía, el cambio fue motivado por una conmoción cerebral. Lo cierto es que dicha circunstancia provocó que ambos equipos pudieran tener un cambio y una ventana más, y en ambos banquillos se utilizaron las seis sustituciones.A lo largo del encuentro, el colegiado ya había mostrado una falta de unificación en su criterio a la hora de señalar faltas y de mostrar amarillas. Además, dicho criterio estaba enfadando muchos más a la parroquia local que a la visitante, nutrida por 415 aficionados muy animosos. El culmen del enfado local llegó en el minuto 59 con la segunda amarilla mostrada a Jacobo de manera muy rigurosa.

Recomposición

La entrada de Javi Areso, Gaizka y Víctor Corral por Gio Almeida, Chiqui y Doncel, recompuso al equipo para frenar a un Tenerife que no se tiraba en tromba contra la portería contraria, sino que intenta a través de posesiones largas.

Álvaro Cervera decidió a jugar con dos punta, dando entrada a De Miguel para colocarlo junto a Enric Gallego y buscar remates a centros laterales. La jugada no le pudo salir mejor, pues el primer balón que tocó fue un cabezazo a un centro desde la derecha de César Álvarez que supuso el gol en el 74.

Los locales no bajaron los brazos y tiraron de corazón para que se notara lo menos posible la inferioridad numérica a nivel defensivo y, a su vez, intentar generar peligro. Y lo consiguieron.

El Tenerife no volvió a tirar a puerta y el Mérida pudo haber conseguido el empate en el 85 de penalti, que tuvo que revisar el colegiado en el FVS. En el lanzamiento se volvió a evidenciar que el Mérida tiene un problema con esta suerte, pues han sido cuatro lanzadores distintos los que ya han fallado. En esta ocasión Sofiane, que se encontró con un inspiradísimo Dani.

En el añadido el Tenerife también se quedó con un jugador menos por la expulsión de Aitor Sanz y el Mérida supo aprovecharlo para hacer un último ataque que terminó con una falta que sirvió para que Víctor Corral se convirtiera en el ídolo local y se mantenga un hilo de esperanza.