El Al-Qázeres y el CBA, campeones de Extremadura júnior

El CB Al-Qázeres se ha proclamadi campeón regional júnior tras imponerse al Baloncesto Badajoz en la final femenina en Villanueva de la Serena, mientras que, en la final masculina, el CBA Spain conquistó el título después de derrotar al BCB. De este modo, las cacereñas y los pacenses representarán a Extremadura en el Campeonato de España júnior de baloncesto.

En la final masculina, el CBA Spain venció por 77-66 al Vítaly La Mar BCB Pro en un encuentro intenso que decidía también el billete al Campeonato de España. El conjunto local salió muy enchufado desde el inicio y firmó un primer cuarto demoledor (26-14) que marcó el desarrollo del choque. El BCB reaccionó en el segundo periodo, con un parcial de 16-21, mejorando en defensa y encontrando más fluidez en ataque, pero el CBA Spain supo gestionar su ventaja tras el descanso. El tercer cuarto fue equilibrado y los campeones cerraron el partido con solvencia en el último acto.

Las cifras

La victoria del CBA Spain se sustentó en su mayor acierto ofensivo y en una destacada labor colectiva, reflejada en sus 15 asistencias y 6 tapones. Además, presentó mejores porcentajes en tiros de campo (38%) y en lanzamientos de tres (32%). El BCB, pese a dominar el rebote con claridad, con 48 capturas, y mostrarse eficaz desde el tiro libre (74%), no consiguió convertir esas ventajas en una remontada real.

El jugador más destacado del encuentro fue Henrique Alexandre Ferreira, del CBA Spain, autor de 23 puntos, 6 rebotes y 31 de valoración. En el conjunto pacense sobresalió Kelvin Obiora Okafor, con 17 puntos, 20 rebotes y 28 de valoración.

Las chicas

En la final femenina, el Restaurante Javier Martín Al-Qázeres ADC se proclamó campeón de liga tras vencer con autoridad por 74-55 a El Templo Eventos BB. El cuadro cacereño tomó ventaja desde el inicio (16-9) y, aunque el equipo pacense intentó mantenerse en el partido durante el segundo cuarto (22-18), nunca logró reducir la diferencia de forma significativa. Tras el paso por vestuarios, el Al-Qázeres volvió a apretar y terminó de sentenciar el choque en un último periodo sin sobresaltos, asegurando así su presencia en el Campeonato de España.

La clave del triunfo estuvo en el dominio del rebote y en la intensidad defensiva del conjunto cacereño, que sumó 53 capturas y hasta 22 recuperaciones, cifras decisivas ante un rival más irregular. A pesar de firmar porcentajes discretos en el tiro (35% en lanzamientos de campo), el Al-Qázeres supo maximizar sus posesiones y castigar las pérdidas de su rival, que solo pudo recuperar seis balones.

La jugadora más destacada del equipo cacereño fue Laura Martín, con 14 puntos, 8 rebotes y 15 de valoración. En el Baloncesto Badajoz, brilló Lucía Rebollo, que firmó 17 puntos, 16 rebotes y 26 de valoración.