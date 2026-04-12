Baloncesto. Liga Femenina Challenge
El Al-Qázeres destaca su «capacidad de resistencia»
Jesús Sánchez sostiene que la victoria ante el Zamora es muy importante para afrontar con mejores garantías la cita ante el Bosonit el próximo miércoles
El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se llevó un triunfo de enorme valor ante el Recoletas Zamora en un partido resuelto en la prórroga (73-68). Su técnico, Jesús Sánchez, destacó tanto el sufrimiento como la capacidad de resistencia de su equipo.
«Ha vuelto a ser un partido intenso hasta el final», resumió el entrenador, satisfecho porque esta vez «hemos tenido un poquito de suerte, que nos había sido esquiva». También destacó el acierto en las jugadas decisivas: «Nuestros planteamientos de últimas jugadas nos han salido bien».
Admitió que su equipo no estuvo fino en ataque y acusó el desgaste: «Hemos fallado muchísimas cosas fáciles» y «de estar tan intensos vamos muy cansados». Aun así, valoró la reacción tras un mal tramo en el segundo cuarto, cuando el Zamora llegó a abrir una brecha importante: «Haber sido capaz de agarrarnos al partido es lo que le ha dado el mérito al equipo».
Reivindicó que la victoria era merecida: «Hemos estado muchas veces en este tipo de partidos haciendo las cosas igual de bien que hoy y, por suerte, nos sonrió la fortuna. Es una victoria muy importante para coger energía de cara a lo que está por venir». También elogió el apoyo del público. Lo que está por venir empieza este miércoles con el partido aplazado ante el Bosonit en casa (19.00 horas).
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