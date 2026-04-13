Ana Lospitao, del Electromercantil GR-100, se sube al podio en la Copa de España de ciclismo en Galicia

La corredora del Electromercantil GR-100 Ana Lospitao firmó un destacado fin de semana en Galicia al lograr la tercera posición en Pontevedra dentro de la Copa de España de ciclismo en carretera para cadete femenina, después de haber sido cuarta en Betanzos en la jornada inaugural.

La competición reunió a algunas de las mejores promesas nacionales y contó con la presencia del equipo Electromercantil GR100, con las extremeñas Ana Lospitao, Laura Pérez y Elena Martínez, todas ellas vinculadas al Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres de la Federación Extremeña de Ciclismo y dirigidas por Carlos Cobos.

En la primera prueba, disputada en Betanzos, las ciclistas extremeñas firmaron una actuación muy destacada. Ana Lospitao rozó el podio con una brillante cuarta plaza, mientras que Laura Pérez fue sexta, ambas dentro de un grupo reducido que se jugó la victoria en un exigente final en subida resuelto al sprint. Su rendimiento confirmó el alto nivel competitivo del bloque extremeño frente a algunas de las mejores corredoras del país.

En Pontevedra

Ya en la segunda cita, celebrada en Pontevedra, Ana Lospitao dio un paso más al conseguir la tercera posición y subir al podio, confirmando su gran estado de forma durante todo el fin de semana. Por su parte, Laura Pérez volvió a mostrarse competitiva al imponerse en el sprint del grupo perseguidor, lo que le permitió terminar en duodécima posición, entrando junto a Elena Martínez, que también completó la prueba en ese mismo grupo tras una carrera exigente y selectiva.

Además, otras extremeñas del equipo también compitieron en tierras gallegas. Carolina Martín, Paula Pulido, Adriana Sánchez y Elsa Gil, todas ellas cadetes de primer año, completaron ambas pruebas y mostraron una evolución positiva a lo largo del fin de semana. En un contexto de gran exigencia y ante rivales con más experiencia, las corredoras sumaron kilómetros y aprendizaje de gran valor para su progresión deportiva.