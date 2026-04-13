El Cacereño se juega parte de su futuro sin jugar: pendiente del Real Madrid Castilla-Ourense de este martes

El Cacereño se juega este martes bastante más que una tarde de espera. Sin saltar al campo, estará pendiente de lo que ocurra a las 17.00 horas en el Alfredo Di Stéfano, donde el Real Madrid Castilla recibe al Ourense en un partido adelantado de la jornada 33 del grupo 1 de Primera Federación. Para el equipo verde, el desenlace tiene una lectura inmediata en la pelea por la permanencia: ahora mismo marca la salvación el propio Ourense con 37 puntos, tres más que el conjunto de Julio Cobos, de modo que cualquier tropiezo gallego abriría una posibilidad de recortar distancias antes incluso de jugar en Vigo este viernes.

Ahí está la importancia real del encuentro. Si el Ourense gana, el Cacereño arrancará la próxima jornada a seis puntos de la permanencia. Si empata, la frontera se quedará a cuatro. Y si pierde, el equipo cacereño afrontará su visita al Celta Fortuna sabiendo que una victoria en Balaídos podría apretar todavía más una zona baja que se ha estrechado de forma evidente en las últimas semanas. La pelea, después de la jornada 32, parece ya muy delimitada: Ourense, Talavera, Guadalajara y Cacereño, cuatro equipos para una sola plaza de permanencia. Por ahora, porque en juego hay todavía 18 puntos.

El partido se juega en martes por un reajuste de calendario solicitado por el Real Madrid Castilla. El conjunto blanco, su equipo juvenil, jugó el 7 de abril en Old Trafford los cuartos de final de la Premier League International Cup ante el Manchester United y, además, disputó su compromiso liguero de la jornada 32 el sábado 11 en Ferrol. En ese contexto, la RFEF reprogramó este Castilla-Ourense para este martes, un movimiento ligado también a la acumulación de fechas del club blanco y a la planificación de sus equipos de cantera en plena recta final del curso.

El viernes a las 19.00 en Balaídos

Para el Cacereño, por tanto, la clasificación puede moverse antes de que llegue su turno. El equipo extremeño jugará este viernes a las 19.00 horas ante el Celta Fortuna y lo hará además en Balaídos, en una secuencia poco habitual de calendario: será su segunda jornada consecutiva en viernes y la tercera seguida llegará la próxima semana, el 24 de abril, en el Príncipe Felipe frente al Guadalajara.

En ese escenario, la victoria contra el Athletic B ha servido sobre todo para sostener la esperanza. El Cacereño sigue en descenso, sí, pero ha conseguido mantenerse dentro de una distancia todavía remontable. Tiene a un punto a Talavera y Guadalajara y a tres al Ourense. No es una situación cómoda, pero sí una desde la que aún puede discutir la permanencia en las seis jornadas que quedan. Eso sí, que no puntúe este martes el conjunto gallego es clave.

También en el vestuario se interpreta así. Pau Palacín, autor del gol del triunfo ante el filial bilbaíno, dejó un mensaje de resistencia más que de alivio. «Más que un punto de inflexión, creo que refuerza un poco las sensaciones que veníamos teniendo», explicó el atacante, convencido de que el equipo llevaba semanas mereciendo más premio. El delantero insistió además en que el margen es ya mínimo y que el desenlace dependerá de detalles: «Esto se va a decidir por pequeños detalles».

Palacín y su mensaje para la esperanza

Palacín fue incluso un paso más allá en el tono de convicción que quiere transmitir el vestuario. «¿Cómo no vamos a creer, ahora que hemos llegado hasta aquí?», se preguntó, antes de reafirmarse en una idea rotunda: «Nos vamos a salvar». No es todavía una reacción definitiva ni una liberación clasificatoria, pero sí la confirmación de que el Cacereño sigue metido en la pelea y que todavía tiene por delante partidos para cambiar su destino.

Fotogalería | El partido entre el Cacereño y el Athletic B, en imágenes / Jorge Valiente

Por eso lo de este martes importa tanto en Cáceres. Porque el Cacereño no juega, pero sí se juega parte de la jornada. Lo que ocurra en Valdebebas no decidirá nada de forma definitiva, pero sí puede alterar de manera sensible la distancia con esa decimoquinta plaza que ahora ocupa el Ourense y que se ha convertido en la referencia real de la salvación. A estas alturas, cualquier punto que se mueva por abajo pesa mucho. También los que se ponen en juego sin estar presente.