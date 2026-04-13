El Cáceres Patrimonio de la Humanidad organiza viaje a Toledo para el partido crucial del sábado

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha programado un viaje en autobús a Toledo para que la afición pueda acompañar al equipo en el partido decisivo que disputará este sábado a las 20.00 horas. Bajo el lema ‘Ven a darlo todo’, el club verdinegro busca teñir de verdinegro las gradas en un encuentro clave, en el que un triunfo aseguraría la presencia en los ‘playoff’ de ascenso a Primera FEB.

El precio fijado para el viaje es de 35 euros, cantidad que incluye también la entrada para presenciar el partido. Las reservas pueden realizarse en la sede del club hasta el jueves a las 14.00 horas.

La expedición de aficionados partirá el mismo sábado a las 9.00 horas desde el pabellón Multiusos, en una iniciativa con la que el club pretende contar con el máximo respaldo posible en una cita trascendental de cara al futuro, aunque también perdiendo (aunque con pocas opciones) se podría lograr el billete para jugarse el ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional.

El llamamiento llega además en un momento de impulso anímico para el equipo tras la victoria conseguida ante el Valladolid (98-85), un triunfo que ha reforzado extraordinariamente la confianza del vestuario de cara al decisivo compromiso en Toledo ante un rival que también aspira a meterse en los ‘playoff’.

Siempre Chipi

Tras ese encuentro del pasado sábado, en la que la dedicatoria fue, evidentemente, para el malogrado director deportivo, Lorenzo Díaz, ‘Chipi’, fallecido la pasada semana, Albert Lafuente destacó el valor del trabajo colectivo y la importancia de mantener la misma intensidad competitiva en el siguiente partido. El base catalán incidió en que el equipo llega en una buena dinámica y apeló a seguir compitiendo con ambición en un momento clave de la temporada en curso, con la mente puesta en conseguir el objetivo en el duelo determinante de este sábado.

En la misma línea se expresó el técnico, Jacinto Carbajal, que puso en valor la solidez mostrada por sus jugadores ante el Valladolid y subrayó la necesidad de afrontar el choque del sábado con máxima concentración. El entrenador insistió en que el equipo debe dar continuidad a las buenas sensaciones y agradeció también el apoyo de la afición, a la que ahora el club anima a acompañar al Cáceres en Toledo.

Con ese mensaje, el club confía en que la respuesta de sus seguidores vuelva a estar a la altura en una cita crucial. Y todo ello, con el pensamiento en dedicar una nueva alegría y homenajear a Chipi.