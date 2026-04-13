El Cáceres Universidad se complica en la Tercera de fútbol sala y bajan Badajoz ACV y Villagarcía

Los apuros de uno de los clubs más prestigiosos del fútbol sala de Extremadura destacan en la Tercera División. El Cáceres Universidad aún no tiene la permanencia asegurada tras acumular diez derrotas consecutivas. En la parte baja de la tabla ya ha descendido el Badajoz GV Energía ACV, otro equipo con reciente experiencia en Segunda B. En cuanto a la lucha por terminar entre los cuatro primeros, y jugar así por el ascenso, el Bambatam Rena se afirma en el liderato con plaza segura para el playoff y la lucha es intensa por los otros tres puestos que completarán las eliminatorias.

Rena casi elimina a Almendralejo

Victoria visitante en duelo en la zona alta: Ciudad de Almendralejo 2-Bambatam Rena 4. El choque estaba empatado a cuatro minutos del final y terminó imponiéndose el equipo renero para sumar su noveno triunfo seguido, con goles de Óscar, Yoni, Reseco y Abel. Pierden los almendralejenses una gran racha de resultados pese a los goles de Aitor y Antonio.

Además, problemas para uno de los equipos que destacan esta temporada y que cayó en casa ante el campeón de la fase regular el año pasado: Torrecillas 5-Granja 9. Los locales llegaron a tener claras ventajas con el 3-0 o el 4-1. Goles locales de Roberto, Vaquero, Mario, Maikel y Miguel Ángel y visitantes de Jesús Pla 4, Manu 2, Sánchez, Garo y Ruby. Por otro lado, cuarta jornada seguida ganando del equipo colegial cacereño: Arroyo Ferroluz 1-San José 5. Al descanso 1-3. Gol local de Asier y visitantes de Francis 2, Markkino 2 y Rober.

Y sendas victorias de dos competidores directos por terminar entre los cuatro primeros. Fex Multiseguros Navalmoral 8-Alfar Salvatierra 4. Muy repartidos los goles moralos: Crespo 2, Fermín, Lucas, Carlos, Tori, Vidal y Jaime, mientras que por los visitantes marcaron Alberto Matamoros 2, Juan Diaz y Tomás González. Y Jarandilla 5-Casar de Cáceres 1. Tantos del equipo ganador de Jaime 2, Roberto, Adrián y Jorge y de Daniel en el bando perdedor.

Reacción tardía de Castañar

El único representante de la comarca de los Ibores en esa Tercera División ha logrado tres victorias en el último tramo del torneo que quizá no le sirvan para lograr la permanencia. La última ante un rival directo en el Castañar 4-Villagarcía 3. Al descanso 0-2. Goles locales de Álvaro 2, Víctor y Villalba y visitantes de Juan, Sergio y Jose. Por otro lado, resultado decisivo para la suerte del equipo de la capital pacense en el Burguillos del Cerro 5-Badajoz GV Energía ACV 2. Tantos de Fernando 2, Miranda, Juan Luis y Lobato en el equipo vencedor y de Joaqui y Kiki en el perdedor.

Además, el drama deportivo de los universitarios empeoró con el Cáceres Uex 6-Buhersa Fypersa Talayuela 8. Goles locales de Álvaro, Miguel, Ojalvo, Lucas, Pablo y un rival en propia meta y visitantes de Adam 3, Tripi 3, Zakaría y autogol contrario.

Tres jornadas para el final

Con nueve puntos por disputar, Bambatam Rena ya ha llegado a los 60 al frente de la tabla; segundo es San José con 53, los mismos que tiene el tercero, Torrecillas. Cuarta plaza para Navalmoral con 50 y quinto Jarandilla con 47. Más lejos tiene 47 Almendralejo. Talayuela suma 41, Granja 40 y Arroyo 39. Con 37 aparece Salvatierra, con 35 Burguillos y con 30 Casar. Últimas plazas para Cáceres Universidad con 29, Castañar con 21 y con 20 Badajoz ACV y Villagarcía.

El próximo fin de semana se disputa la antepenúltima jornada. En la parte alta destaca el enfrentamiento Bambatam Rena-Torrecilla de la Tiesa y en la zona baja el Villagarcía-Cáceres Uex.