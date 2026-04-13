El Mérida asume que quedan seis finales

A pesar de que el Tenerife llegaba al Romano como líder destacado del grupo, en el entorno del Mérida se asumía antes del partido que cualquier resultado que no fuera una victoria supondría decir prácticamente adiós al sueño del playoff. Sin embargo, cien minutos después, un magistral lanzamiento de Víctor Corral permitió rescatar un punto que mantiene viva, aunque muy debilitada, la esperanza.

«Sumamos un punto que, en este momento, no es suficiente, pero nos permite seguir ahí. Si no, hoy nos hubiéramos quedado sin opciones de soñar», explicó el técnico del Mérida, Fran Beltrán, al término del encuentro.

El entrenador emeritense aseguró marcharse «disgustadísimo» por un resultado que consideró injusto. «Creo que hicimos un partidazo, que fuimos superiores al líder y que merecimos ganar tanto once contra once como, si me apuras, diez contra once. Y luego terminó siendo diez contra diez bastante tarde. En todos los escenarios, mis jugadores hicieron un partidazo», afirmó. Pese a no lograr la victoria, Beltrán quiso felicitar «a los jugadores, al cuerpo técnico y a una afición que, de nuevo, se ha superado».

El técnico reconoció que compareció sin intención de hablar del arbitraje, aunque terminó haciéndolo después de conocer las quejas de su homólogo en el banquillo tinerfeño, Álvaro Cervera. «Podemos ir acción por acción. No entiendo lo del entrenador del Tenerife, que me parece un gran entrenador, pero creo que hoy no es el día para analizar el partido desde el árbitro», señaló. En el bando romano también hubo protestas, especialmente por la expulsión de Jacobo y por lo que tardó Aitor Sanz en ver la segunda amarilla.

Fran Beltrán pone el foco en la reacción del Mérida

Más allá de la polémica, Beltrán quiso quedarse con la lectura futbolística del encuentro. «Esto nos tiene que servir para una cosa, que es lo más importante: si puedes jugar así de bien contra el Tenerife, puedes competir de esta manera; si puedes estar diez contra once y ser mejor que ellos, no tenemos excusa de cara a los seis partidos que restan», subrayó.

El próximo compromiso llegará este domingo, a las 16.00 horas, ante el Arenteiro, colista del grupo. Beltrán advirtió de que será «un partido completamente distinto» y dejó claro el objetivo: «Juegue quien juegue, tenemos que ir a ganar».

El mensaje del entrenador de aquí al final de la temporada no deja lugar a dudas: «Tenemos que pensar que nos quedan seis finales. Seguramente no vamos a ganar todas, pero si juegas así contra el Tenerife, tenemos que exigirnos estar ahí hasta el final de la liga».

Las imágenes del Mérida - Tenerife / Javier Cintas

El Mérida sigue vivo, pero necesita mejorar fuera de casa

Lo más negativo del empate del pasado domingo es que, pese a subir un puesto hasta la décima posición, el Mérida se ha quedado a cuatro puntos de las plazas de playoff. Aun así, el equipo dejó señales positivas, también en el plano individual, con futbolistas que parecían haber quedado relegados y que volvieron a reivindicarse.

Sorprendieron las titularidades de Manu Rivas y Capi, y ambos firmaron una actuación correcta mientras estuvieron sobre el césped. Además, Víctor Corral, que entró en la segunda mitad y acabó convertido en el héroe del equipo, ya había dejado buenos minutos antes de marcar.

Donde el Mérida sí necesita una mejoría radical es en su rendimiento lejos del Romano. De los seis partidos que quedan, cuatro serán a domicilio. A comienzos de marzo, con dos encuentros consecutivos en casa frente a Talavera y Guadalajara, se esperaba que el conjunto emeritense sumara entre cuatro y seis puntos, apoyado en su fortaleza como local. Sin embargo, solo logró uno, y ahí comenzó su alejamiento de la zona alta.

Ahora afronta dos salidas consecutivas, ante Arenteiro y Getxo, y está obligado a recuperar fuera de casa los puntos que se le escaparon en el Romano.