Gimnasia rítmica
El Nashira de Plasencia destaca en Sevilla
El club extremeño brilla en el Torneo Nacional de Palomares del Río, con Carla Rodríguez destacando en categoría absoluta y Leire Martín y Nadia Alejo en base
El Club Gimnasia Rítmica Nashira de Plasencia volvió a dejar constancia de su gran momento deportivo con una brillante actuación en el Torneo Nacional de Palomares del Río, celebrado este fin de semana en la localidad sevillana.
En absoluto, sobresalió la gimnasta Carla Rodríguez, que consiguió la medalla de bronce en infantil absoluto en los ejercicios de pelota y cuerda, situándose entre las competidoras más destacadas del torneo.
En categoría base, el club extremeño firmó también una actuación muy completa. Leire Martín se proclamó subcampeona en alevín base aro, mientras que Nadia Alejo logró la tercera posición en esa misma modalidad. A estos éxitos se sumó Claudia Gómez, que obtuvo la segunda plaza en juvenil base mazas.
Evolución reconocida
Desde el club han querido poner en valor también el trabajo del cuerpo técnico, con un reconocimiento expreso a la técnico, Nazaret Santano y a los preparadores físicos, Pedro García y Magdalena Cumbres, cuya labor durante la temporada está siendo clave en la evolución de las gimnastas y en los resultados obtenidos.
Tras esta destacada participación en Palomares del Río, el Club Gimnasia Rítmica Nashira ya pone la vista en su próximo gran reto: el Campeonato de España Base, que se celebrará en Oviedo del 17 al 21 de abril, y en el que el conjunto placentino intentará seguir ampliando su palmarés.
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