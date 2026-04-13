Natalia Fischer y Adrián Benedito triunfan en el Pre-Europeo Templarios MTB Race 2026 en Jerez de los Caballeros

Natalia Fischer y Adrián Benedito se proclamaron este domingo vencedores de la general del Pre-Europeo Templarios MTB Race 2026, disputado en Jerez de los Caballeros, en una cita internacional que confirmó el potencial de la localidad pacense de cara a la organización del Campeonato de Europa de XCM de 2027.

La prueba, de categoría UCI C2 y puntuable para la Copa de España XCM y el Open de Extremadura, reunió a varios especialistas del maratón de montaña y dejó además una notable actuación del Extremadura-Ecopilas, que subió al podio tanto en la carrera femenina como en la masculina.

En categoría femenina, Natalia Fischer volvió a mostrarse muy superior. La corredora del Extremadura-Ecopilas atacó pronto, se marchó en solitario y completó el recorrido en 4:55.37, con una amplia ventaja sobre Corina Mesplet, segunda, y sobre su compañera María Reyes Murillo, tercera y además mejor sub-23. La victoria refuerza además su buen momento a solo una semana del Campeonato de España de XCM, que se disputará en Paterna del Campo.

Un trazado "muy completo"

Tras cruzar la meta, Fischer valoró especialmente el significado de la cita. “Es una prueba súper importante de reconocimiento de cara al año que viene, siendo europeo”, explicó. La doble campeona continental elogió además el trazado diseñado en Jerez: “Es un trazado muy completo, tiene senderos, subidas, llanos, te lleva al límite”. Y fue aún más lejos al valorar su futuro continental: “Por mí es un europeo perfecto”.

Podio absoluto masculino. / Cedida

En la prueba masculina, el triunfo fue para Adrián Benedito, que resolvió en los kilómetros finales el pulso mantenido durante buena parte del recorrido con Raúl Rodríguez y Luis Pérez. Benedito cruzó la meta en 4:03.49, mientras que Rodríguez, también del Extremadura-Ecopilas, firmó una brillante segunda plaza absoluta y fue además el mejor élite. Pérez cerró el podio.

La cita volvió a dejar una imagen sólida de organización, nivel competitivo y dureza del recorrido, con salida y llegada en el entorno monumental de la localidad templaria. Jerez de los Caballeros respondió con nota en una prueba que sirvió no solo para coronar a Fischer y Benedito, sino también para seguir dando forma al gran objetivo del calendario: la llegada del Europeo de XCM en 2027.