El Toyota Novomotor San Antonio jugará la Fase Final de la Liga Ribésalat tras vencer en Toledo

Habrá derbi cacereño entre el MF Renovables Al-Qázeres y el Toyota Novomotor San Antonio en la Fase Final de la Liga Ribésalat. El conjunto sanantoniano logró in extremis la última plaza para la Final a Cuatro de la competición femenina y se medirá precisamente al Al-Qázeres, que pese a caer en Albacete cerró la liga regular como líder. En la competición masculina, la jornada dejó los triunfos del BB Baloncesto Badajoz en el derbi pacense y del San Antonio Cáceres Basket en el derbi cacereño.

Liga Ribésalat

De un lado, el Toyota Novomotor San Antonio certificó su presencia en la Fase Final de la Liga Ribésalat tras imponerse al CB CEI Toledo Universidad Laboral por 59-66 en un encuentro muy exigente que necesitó de una prórroga para resolverse. El cuadro cacereño supo rehacerse tras una primera mitad adversa, equilibró el choque después del descanso con un sólido tercer cuarto y acabó imponiendo su acierto en el tiempo extra.

La victoria tuvo un premio doble para el conjunto sanantoniano, ya que le permitió terminar la liga regular en cuarta posición y hacerse con la última plaza para la Final a Cuatro. La mejor del partido fue Noelia Pariente, decisiva para el Toyota Novomotor San Antonio con 15 puntos, 18 rebotes y 25 de valoración.

Por su parte, el MF Renovables Al-Qázeres cayó por 57-52 en su visita al Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete, en un choque que se le complicó especialmente tras el descanso, cuando el conjunto manchego abrió brecha con un tercer cuarto muy sólido. Las cacereñas intentaron reaccionar en el tramo final, pero no pudieron completar la remontada.

Aun así, la derrota no impidió al equipo extremeño cerrar la fase regular como líder de la clasificación, por lo que llegará a la Final Four desde la primera posición. En el plano individual, la más destacada del Al-Qázeres fue Loanna Arislenny Tolentino, con 13 puntos, 11 rebotes y 15 de valoración.

Primera masculina

La jornada 21 de Primera Nacional masculina dejó varios resultados destacados para los equipos extremeños, con especial atención a los dos duelos regionales. En el derbi pacense, el BB Baloncesto Badajoz derrotó al CBA Spain por 87-67 en un partido que rompió definitivamente en el último cuarto con un parcial de 27-10. El equipo local fue de menos a más hasta acabar imponiendo su ritmo en el tramo decisivo. El jugador más destacado fue José Luis Marcos Bote, autor de 22 puntos, 17 rebotes y 32 de valoración.

También hubo protagonismo cacereño en la categoría masculina, ya que el San Antonio Cáceres Basket se llevó con autoridad el derbi ante el Politécnica UEX SM Basket por 91-58. El encuentro quedó prácticamente sentenciado tras el paso por vestuarios, cuando los locales firmaron un demoledor tercer cuarto y ampliaron todavía más la diferencia en el último periodo. Juan Diego Valverde fue el mejor del choque con 27 puntos, 14 rebotes y 34 de valoración.

Además, el Finca Sagrado Cáceres venció a domicilio al Graginsa UBA Almendralejo por 66-82 en un encuentro que dominó desde el inicio y que terminó de cerrar con solvencia en el último cuarto. Samuel Antonio Bravo lideró a los suyos con 20 puntos, 15 rebotes y 30 de valoración.

Triunfo del líder

El Escayolas Paco ADC Baloncesto, indiscutible líder, firmó otro resultado destacado al superar al Electromercantil CB Plasencia por 77-56, en un choque que encarriló desde la primera mitad para consolidarse arriba. El jugador más valorado del encuentro fue, pese a la derrota, Borja González, del conjunto placentino, con 24 puntos, 6 rebotes y 28 de valoración.

Por último, el Maven Premium Guadalupe cerró la jornada con una victoria en casa ante el Verde y Sostenible Mérida Masculino por 66-60. El conjunto local supo manejar mejor los momentos decisivos para asegurarse el triunfo en un partido equilibrado. El más destacado fue Raúl Montesinos, con 16 puntos, 17 rebotes y 28 de valoración.