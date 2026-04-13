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Villafranca y UBP culminan la remontada y jugarán la final de la Segunda Nacional masculina de balonmano

El BM Ciudad de Villafranca levantó siete goles ante Josefinas Mérida (40-23) y la UBP superó al CBM Villafranca tras remontar dos tantos de desventaja (36-28)

Imagen del partido entre la UBP y el BM Villafranca.

Imagen del partido entre la UBP y el BM Villafranca. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Las semifinales de la Segunda División Nacional masculina extremeña de balonmano se resolvieron con dos remontadas locales y una final entre los dos equipos más regulares del campeonato. El BM Ciudad de Villafranca y la Unión Balonmano Pacense sellaron este fin de semana su pase al duelo por el título tras darle la vuelta a sus respectivas eliminatorias.

La remontada más amplia la protagonizó el BM Ciudad de Villafranca, que superó al Josefinas Mérida por 40-23 en el pabellón Extremadura. El conjunto local estaba obligado a levantar una desventaja de siete goles y lo hizo con una segunda mitad demoledora. Tras un primer tiempo equilibrado, que terminó 13-11, los de Juanan Pérez desbordaron a su rival en la reanudación y cerraron la eliminatoria con un global de diez goles a favor. Francisco Salamanca, con 11 tantos, lideró el ataque villafranqués, bien secundado por José Diego Piñero y Pedro García, ambos con ocho. En el Josefinas, el más destacado fue Jesús Vinagre.

También cumplió la UBP, que remontó ante el CBM Villafranca al imponerse por 36-28 en el Antonio Domínguez. El equipo dirigido por Raúl Caballero afrontaba la vuelta con dos goles de desventaja, pero construyó su clasificación desde la solidez defensiva y la eficacia ofensiva. Al descanso mandaba por 17-15 y en la segunda parte terminó de romper la eliminatoria. Sergio Apolo, con nueve goles, y David Prieto, con siete, fueron los máximos referentes ofensivos del conjunto pacense. En el cuadro rival destacaron Francisco Javier Domínguez y Esteban Delgado.

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De este modo, BM Ciudad de Villafranca y Unión Balonmano Pacense disputarán la final de la competición, una eliminatoria entre los dos equipos más sólidos del curso y que se presenta muy igualada. El partido de ida se jugará en Badajoz el fin de semana del 26 de abril.

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