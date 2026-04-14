Ávila: «Jugar en nuestro estadio debe suponer un lujo»

El Badajoz continúa lanzado en este tramo final de temporada. El conjunto blanquinegro firmó una actuación muy convincente para imponerse con claridad al Montehermoso (4-0) y sumar su séptima victoria consecutiva, una racha que le permite mantenerse en la pelea por el primer puesto de la clasificación.

Tras el encuentro, Miguel Ángel Ávila valoró muy positivamente el rendimiento de los suyos y destacó la seriedad con la que afrontaron el partido desde el primer minuto. «En líneas generales, hemos hecho una actuación muy completa. La primera parte ha sido muy buena, presionando muy arriba y robando el balón en zonas peligrosas. En este tipo de partidos teníamos muy claro que había que salir enchufados», explicó el técnico.

Además, el técnico también valoró la capacidad del equipo para interpretar los distintos escenarios que planteó el rival durante el encuentro. «El Montehermoso es un equipo que va alternando su estructura durante los partidos y nosotros nos hemos ido ajustando en base a ello», explicó, destacando la madurez competitiva de sus jugadores para adaptarse y encontrar soluciones sobre el césped.

Por otro lado, Ávila quiso recalcar que, más allá de la buena dinámica, el equipo mantiene los pies en el suelo en este tramo decisivo del campeonato. «Mantenemos el hambre y la humildad sin olvidar que nuestro objetivo es el que es», aseguró, dejando claro que el vestuario sigue centrado en el día a día y en no desviarse del camino que los ha llevado a encadenar esta racha positiva.

El gol tempranero de Barba ayudó a encarrilar el choque y permitió al equipo jugar con mayor tranquilidad. «El gol de Barba nos ha ayudado mucho. En el descanso hemos incidido en seguir igual. Después hemos ido haciendo cambios para gestionar la carga de minutos. Estamos muy satisfechos con lo que ha transmitido el equipo», añadió.

Ávila también quiso poner en valor la aportación de toda la plantilla, destacando la titularidad de Alonso bajo palos. «Está entrenando muy bien y merecía ser partícipe de los éxitos del equipo. Necesitamos a todos los jugadores. Alonso ha demostrado ser un profesional sensacional», señaló.

El Nuevo Vivero, un factor diferencial

El técnico incidió en la importancia de hacerse fuertes como locales y en el papel de la afición en este tramo decisivo. «El hecho de jugar en nuestro estadio debe suponer un lujo que no tiene nadie en esta categoría. Debemos convertirlo en algo positivo y en una motivación», afirmó, agradeciendo además el respaldo constante desde la grada.

En lo futbolístico, Ávila subrayó la capacidad del equipo para adaptarse a las distintas situaciones del partido y su efectividad en la presión alta. «Hemos conseguido ser agresivos y desde la presión se han ido produciendo las ocasiones», comentó, destacando también la mejora en la definición. «Generamos ocasiones en todos los encuentros, pero ahora están entrando y eso marca diferencias».

Con siete victorias consecutivas, el mensaje del técnico sigue siendo claro. «Nuestra obligación es ganar cada partido. Cuando un equipo logra una racha como esta es porque se hacen muchas cosas bien», apuntó.

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Por último, Ávila puso el foco en el próximo compromiso ante el Jaraíz, un rival al que calificó como muy exigente. «Será un partido muy duro. Es césped artificial y eso nos exigirá mayor competitividad. Es un equipo con mucho talento y nos va a exigir al máximo», concluyó.