Berlanga (Cacereño) lanza un mensaje de convicción: "Claro que tenemos opciones" para la salvación

«Claro que tenemos opciones». Miguel Berlanga Petisco (Las Rozas, Madrid, 10 de octubre del 2000) lanza el mensaje con rotundidad, sin rodeos. En un momento en el que la clasificación aprieta y cada jornada tiene un peso decisivo, el extremo del Cacereño transmite un optimismo firme sobre las posibilidades de permanencia del equipo. Es una idea repetida, razonada y sostenida durante toda su larga reflexión en este diario.

El madrileño insiste en que la situación ha mejorado tras la última jornada. «Más después de la victoria del otro día, que para nosotros era muy importante», explica. A su juicio, el éxito era una obligación competitiva y emocional. Desde ahí, su lectura es clara y refuerza ese hilo de esperanza: «Claro que tenemos opciones, y más dándose los resultados que se han dado este pasado fin de semana».

Berlanga no esconde que el Cacereño mira de reojo lo que ocurre en otros campos, pero deja claro dónde debe ponerse el foco. «Ojalá que se nos puedan dar los resultados a favor, pero lo más importante es centrarnos en nosotros», afirma. Y remata con una receta sencilla para afrontar este tramo final: «Aquí lo más importante es que nosotros sumemos los tres puntos. Luego lo demás al final se irá ajustando todo». Su discurso, por tanto, mezcla esperanza con una llamada al orden: creer, sí, pero desde la responsabilidad de hacer primero el propio trabajo.

Optimismo

Ese optimismo se multiplica cuando habla del vestuario. Ahí no hay medias tintas. «Sin duda, nosotros creemos al cien por cien», asegura. La frase retrata el estado mental de un grupo que, pese a verse abajo, no se siente derrotado. Es más, Berlanga deja entrever que desde fuera se ha dado por liquidado al equipo antes de tiempo: «A lo mejor hay gente que nos ha dado por muertos antes de tiempo, pero estamos convencidos de que podemos darle la vuelta». El remate de esa idea es una declaración de orgullo profesional: «Si no, no iríamos ni a entrenar».

Su mirada sobre la situación del equipo rehúye la coartada fácil. Reconoce que en determinados momentos les han perjudicado factores externos, pero no quiere esconderse. «Sabemos que a los equipos de abajo siempre se les ha pitado un poco más en contra que a los demás, pero no es excusa», señala. De hecho, asume con naturalidad la parte de responsabilidad interna: «Estamos ahí porque también hemos hecho méritos para estar más abajo y ya está». Incluso después de admitir que «es verdad que nos han perjudicado en ciertos momentos», vuelve a la misma idea de resistencia: «Tenemos que luchar contra todo eso y estamos convencidos de que somos capaces de sacarlo».

En su análisis también aparece una idea que explica bien el cambio de prioridades. A estas alturas, sostiene, ya no se trata tanto de jugar bonito como de sumar. «Cuando vienen las urgencias, incluso los equipos de arriba ya no se ven juegos tan bonitos», reflexiona. Y resume la lógica de estas jornadas con una frase muy de vestuario: «Quedando pocas fechas para terminar, lo que cuentan son los puntos y juegues mejor o juegues peor es a lo que más importancia se le da». El Cacereño, según su visión, está en ese punto exacto: menos estética y más eficacia para sobrevivir.

Preguntado por las cuentas de la salvación, tampoco pierde el equilibrio. Maneja referencias, pero evita obsesionarse. «Siempre todos los años está alrededor de 45, 46 o 47», apunta, aunque matiza: «A lo mejor tampoco hace falta llegar a esos puntos, pero ya se verá, al final cada año es diferente».

A ganar a Vigo

Más importante que las matemáticas, insiste, es no perder la cabeza: «Nosotros no perdemos la cabeza en ese sentido y vamos partido a partido, sin pensar más allá». Y aterriza de inmediato el mensaje en el siguiente reto: «Ahora toca es ir a Vigo y ganar».

Incluso cuando habla del próximo rival, el Celta B (viernes, 19.00 horas, Balaídos) uno de los más exigentes del calendario, Berlanga mantiene intacta la fe. «Todos los partidos son complicados», recuerda, antes de describir al adversario como ·un equipo joven que juega muy bien al fútbol». Sin embargo, ahí vuelve a aparecer el tono esperanzado que atraviesa toda la entrevista: «También tiene defectos, entonces intentaremos aprovechar nuestras virtudes y hacernos fuertes por ahí».

El apoyo de la afición ocupa también un lugar central en su discurso. Berlanga subraya el valor que ha tenido el ambiente del Príncipe Felipe durante todo el año: «Llevan todo el año llenando el campo» y «para nosotros es un lujo vivir este ambiente de fútbol que vivimos aquí cada dos semanas». Esa fidelidad genera también una responsabilidad emocional: «Claro que sentimos esas ganas de darles una alegría y de que termine el año y se vayan todos felices para casa y estén orgullosos de nosotros», reivindica.

Gran vestuario

Además, considera que una de las claves para lograrlo está dentro del propio grupo. «Tenemos un vestuario increíble», afirma con rotundidad. Y añade una idea que enlaza directamente con la fe en la permanencia: «Seguramente sea una de las claves por las que vamos a sacar esto». No es una frase menor. En plena pelea por evitar el descenso, Berlanga sitúa la unión del grupo como un factor decisivo para sostener la supervivencia.

En ese contexto, su discurso gana valor si se pone en relación con su temporada. Berlanga, además de ser una de las voces más firmes en la defensa de la permanencia, ha tenido que convivir este curso con un contratiempo importante: una lesión que le apartó de la competición durante casi dos meses.

Él mismo admite que aquel proceso fue realmente «frustrante», sobre todo porque la vuelta se fue alargando más de lo previsto por la delicadeza de la zona afectada. Pese a ese frenazo, ha logrado mantenerse como el máximo goleador del Cacereño, con cinco tantos, una cifra que subraya su incuestionable peso en el equipo. Y, lejos de conformarse, mira al desenlace con ambición y en clave colectiva: «Espero que lo mejor esté por venir y que los goles o asistencias más importantes sean en estos últimos partidos». Berlanga dixit, Berlanga transmite optimismo. Su zurda, sus regates y sus reflexiones, todo en uno.