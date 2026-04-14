El Coria, supervivencia desde lo alto

“Se habla, se ha hablado y se hablará”. La frase del portero Arón Alonso resume a la perfección el estado de ánimo que se vive ahora mismo en el Coria. En el vestuario ya no se esquiva la palabra 'playoff', porque este equipo se ha ganado el derecho a mirar hacia arriba. La victoria del pasado fin de semana ante el Navalcarnero (2-1), épica y agónica, no solo refuerza la clasificación entre los mejores, sino también la convicción de un grupo que atraviesa un momento dulce.

El meta cauriense, protagonista indiscutible del encuentro con dos penaltis detenidos, dejó claro que la ambición lleva tiempo instalada dentro del vestuario. “Hemos cumplido con el objetivo del club, que era la permanencia, y yo creo que individualmente y colectivamente llevamos pensando en el playoff desde el principio de temporada”, aseguró. Sus palabras reflejan la confianza de un equipo que, jornada tras jornada, ha demostrado que quiere pelear por algo más.

Esa misma idea la reforzó también Rai Rosa, técnico del conjunto cauriense, que habló de un partido límite, lleno de dificultad y sufrimiento. El entrenador lo definió como un “partido de infarto de principio a fin”, marcado por la expulsión temprana y por la necesidad de remar contracorriente ante un rival de calidad. Aun así, destacó la fortaleza mental de los suyos: “El equipo, una vez más, tiene una capacidad de sufrimiento enorme”.

Convicción

En el descanso, según explicó Rai, el mensaje fue claro: había que creer. Y el Coria creyó. Llegó el empate, aparecieron después dos penaltis en contra y ahí emergió la figura de Arón Alonso para sostener al equipo con sus paradas. El técnico no dudó en señalar al guardameta como una de las claves del triunfo: “Hoy ha parado dos penaltis que nos han dado vida en esos momentos cruciales”. Después, con uno menos, el equipo resistió hasta encontrar el premio definitivo en la última jugada. Todo redondo.

Rai quiso además subrayar el mérito colectivo de una plantilla castigada por las bajas. El Coria compitió en una situación muy exigente, improvisando incluso en la zaga. “Estamos jugando sin centrales. Hoy teníamos cinco bajas”, recordó el entrenador, satisfecho con la implicación de todos. Para el preparador cacereño, ahí está una de las grandes virtudes del equipo: el compromiso de los que salen y de los que empujan desde el banquillo.

El técnico también puso en contexto la importancia del triunfo en la clasificación. La victoria permite mantener distancias y afrontar con más fuerza el tramo decisivo del campeonato, aunque sin caer en la relajación. “Lo vamos a intentar hasta el final”, advirtió Rai, insistiendo en que quedan partidos muy complicados y en que todos los equipos se están jugando algo. También reclamó respeto arbitral para un club humilde que está compitiendo con entidades de mayor potencial.

Orgullo

Por su parte, Arón insistió en que el encuentro es el reflejo del carácter de este Coria. “Tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho, de saber anteponernos otra vez a las situaciones que se nos presentan en los partidos”, señaló. El guardameta reconoció además que atraviesa un gran momento a nivel individual: “Sé lo que soy capaz de hacer, sé lo que valgo y creo que lo estoy demostrando”.

Sobre los dos penaltis detenidos, el portero dejó claro que detrás de esas acciones hay mucho más que intuición. “Esto se entrena, esto sí se entrena, es trabajo de todos”, explicó, reivindicando la labor del cuerpo técnico y del análisis previo. El Coria vive un momento de fe, rendimiento y ambición. Y si algo quedó claro tras este último partido, es que en ese vestuario nadie quiere ponerle techo al sueño.