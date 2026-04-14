La extremeña Ester Romero, gran promesa de una modalidad emergente: el baile deportivo

Una joven extremeña se abre paso en una modalidad que a simple vista no parece un deporte, pero que lo es con todas las letras. Ester Romero (nacida en Badajoz el 17 de noviembre de 2008, criada en Mérida y con sangre cacereña por parte de padre) está ya en la élite española del baile deportivo hasta el punto de proclamarse campeona de España y firmar recientemente un séptimo puesto europeo en la modalidad sub-21.

Su historia no responde al patrón más habitual de esta disciplina. No llegó al baile deportivo por tradición familiar ni por haber crecido entre competiciones. Fue casi por casualidad. Entró siendo una niña en una escuela de baile de la capital autonómica, MeriDance, con la idea de hacer danza urbana, pero terminó encontrando otro camino. «Nunca había oído hablar de baile deportivo», reconoce. «La dueña me dijo que por qué no probaba. Empecé así, poco a poco, y luego ya me pasaron a una competición», apunta.

Tenía apenas ocho o nueve años. A esa edad ya le gustaba subirse al escenario improvisado del salón de casa. «Bailar, cantar, actuar, todo, me ha encantado desde pequeña», cuenta. «Yo me ponía en el salón y le hacía actuaciones a mis padres». El baile se impuso entre esas pasiones.

Ester Romero. / Cedida

Las cualidades

Romero reconoce que en la danza deportiva encontró una combinación difícil de igualar: la interpretación, la música, el componente competitivo y también toda la estética que envuelve cada actuación. «Era un poco la mezcla de todo: competir, los trajes, el maquillaje, el peinado, la música. Me encantaba», resume. Pero detrás del brillo hay mucho trabajo. Entrenamiento técnico, preparación física, coordinación con la pareja y una cuidada puesta en escena forman parte de una disciplina en la que se valora el baile, aunque el impacto visual también cuenta. «Son cosas secundarias, pero lo que valoran realmente es el baile», subraya.

Después de años compitiendo desde Extremadura, su carrera ha dado un salto importante. Ahora reside en Mallorca, donde entrena con su actual pareja de baile, Toni Melià, con el que compite por Baleares. En diciembre se proclamaron campeones de España y siguen sumando resultados de relieve internacional. Hace apenas dos semanas en Cambrils lograron una victoria en una competición WDSF, categoría sub-21.

Ese crecimiento deportivo ha llegado además con un cambio importante en su forma de competir. Hasta hace casi un año bailaba en modalidad single, en solitario. Ahora lo hace en pareja con Melià, una experiencia que, dice, prefiere con creces. «Es muy diferente, pero yo la disfruto más. Me parece mucho más bonito. Lo compartes con una persona con la que estoy conviviendo todos los días. Es una relación muy especial».

Las puntuaciones

Un poco al estilo de la gimnasia rítmica, la danza deportiva no se mide con un cronómetro ni con una meta. Hay jueces, criterios técnicos y también inevitable interpretación. Se valora la conexión con la pareja, la musicalidad, la técnica o la forma de trasladar la música al cuerpo. Y, aun así, siempre queda un margen subjetivo. Ester lo asume con naturalidad y madurez. «La única manera de que estas cosas no pasen es hacer una interpretación muy clara, que sea clara de ganador», afirma. «No es como una carrera en la que está claro quién llega el primero; aquí cada persona puede tener una manera diferente de verlo».

Esa mezcla de pasión y cabeza fría parece definir bastante bien su carácter competitivo. Se describe como trabajadora, entregada y humilde. Y recuerda con ternura cómo vivía de pequeña los campeonatos: «En la vuelta en coche con mi madre lloraba porque no me quería ir. Me lo pasaba tan bien que no quería volver otra vez al instituto». También insiste en que nunca olvida de dónde viene. «Todos hemos empezado desde abajo del todo», dice. «Me encanta ver a los niños pequeños y ayudarles, porque al final todos venimos de ahí».

Ester Romero y Toni Melià. / Cedida

El futuro

Su día a día, sin embargo, no gira solo en torno al baile. Este curso estudia 2º de Bachillerato a distancia, matriculada en el IES Reino Aftasí de Badajoz, para poder compaginar la formación con los entrenamientos en Mallorca. Se organiza sola entre mañana y tarde, con la vista puesta primero en los exámenes finales y después en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). No es una renuncia, sino una adaptación necesaria para sostener una carrera deportiva cada vez más seria.

A medio plazo, sueña con seguir creciendo en el baile, aunque sin dejar de pensar en el futuro. «Ojalá algún día vivir del baile, pero tienes que ser muy buena. Hay que tener un plan B». El suyo es estudiar algo relacionado con el marketing, la publicidad y la moda, otro ámbito que le atrae especialmente.

Habla rápido, con soltura, con entusiasmo, como alguien que tiene claro lo que quiere y que además sabe contarlo. Cuando se le pregunta qué consejo daría a quienes empiezan, sentencia que «el talento es un 10% comparado con el trabajo. El talento sin trabajo no es nada».

El calendario no le da tregua. Antes de la PAU competirá en el Valencia Dance Festival y el verano se presenta todavía más intenso, con citas en Alemania (Europeo) y Guadalajara (Campeonato de España) casi sin margen entre una y otra. Pero a Ester Romero no parece asustarle el vértigo. Lleva años conviviendo con él. Y, de momento, responde bailando.