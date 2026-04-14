La gestión de la portería también avala a Ávila

A Miguel Ángel Ávila se le escapan pocos detalles y sus futbolistas lo saben. Además de conseguir revertir por completo la dinámica del Badajoz desde su llegada, el técnico cacereño también ha logrado meter en dinámica a todos sus futbolistas, lo que ha ampliado la profundidad de plantilla de un Badajoz que llega al momento más relevante de la temporada en un pletórico estado de forma.

No solo con los jugadores de campo ha sido capaz Ávila de alternar cargas de trabajo y minutaje para mantener el buen nivel. También en la portería ha tenido influencia para lograr que sus dos metas puedan estar plenamente preparados para afrontar cualquier situación hasta que concluya la temporada.

Sergio Tienza, meta titular indiscutible hasta el pasado domingo, no estaba atravesando su mejor estado de forma. Sus actuaciones ante Jerez, Cabeza del Buey o Villanovense habían costado goles al equipo, por lo que su titularidad comenzó a estar en entredicho entre la afición blanquinegra. El pasado viernes, en la previa del duelo ante el Montehermoso, Ávila sacó la cara por el portero, expresó su total confianza en él y aseguró que la comunicación entre ambos era muy fluida. Pero el domingo, minutos antes del partido, se supo que Alonso Pérez iniciaría de la partida, dejando una actuación a la altura de las circunstancias.

Tras el duelo, en su comparecencia ante los medios, Ávila explicó los motivos de la elección de Alonso. «Está entrenando muy bien y merecía ser partícipe de los éxitos del equipo. Necesitamos a todos los jugadores. Alonso ha demostrado ser un profesional sensacional. Aunque no juegue, debemos hacer que entre en la dinámica», explicó el cacereño.

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Y es que, en lugar de un señalamiento a Tienza, Ávila ha logrado todo lo contrario. El preparador blanquinegro protegió a uno de sus futbolistas más importantes ante un bajo estado de forma y recompensó al único jugador que no había tenido minutos hasta la fecha, tratando de incorporar a dos nuevos efectivos a la causa blanquinegra, que no es otra que seguir metiendo presión al Don Benito en su lucha por el primer puesto.