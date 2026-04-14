El Al-Qázeres se juega buena parte de su futuro ante el Bosonit Logroño

El Alter Enersun Al-Qázeres afronta este miércoles, a las 19.00 horas en el Multiusos, una cita que puede marcar buena parte de su futuro esta campaña en la Liga Challenge. El conjunto cacereño recibe al Bosonit Unibasket Logroño en el encuentro aplazado de la jornada 24, un duelo directo en plena pelea por entrar en el ‘playoff’ de ascenso. La victoria lograda en la última jornada ante el Zamora ha dado aire al bloque extremeño en un momento decisivo del curso. El técnico reconoció que el triunfo tuvo un valor añadido por el contexto clasificatorio. “Creo que le dio aún más valor a la victoria porque si no nos hubiera puesto en una situación complicada”, señaló.

Ahora, el mensaje dentro del vestuario es claro: buena parte de las opciones de clasificación pasan por hacerse fuertes en casa. “Las cuentas siguen siendo las que eran hace un mes y medio y siguen pasando por nuestros partidos en casa”, explicó el entrenador local, Jesús Sánchez, que volvió a poner el foco en el peso de los encuentros del Multiusos en este tramo final.

Lo previsto

Jesús Sánchez recordó que la pelea por las eliminatorias está llena de combinaciones, aunque el escenario parece bastante definido. “Va a estar en lo que hemos hablado, creo que 13 victorias y average”, resumió. Por eso, el choque de este miércoles puede tener un valor doble. No solo por sumar un triunfo más, sino porque enfrente estará un rival directo. “Si ganáramos mañana igualaríamos y estaríamos por encima por averaje”, subrayó el técnico cacereño, consciente de que el duelo ante el Bosonit puede aclarar mucho más el panorama antes de la última jornada.

El preparador extremeño también incidió en la exigencia física que está soportando su equipo en este momento de la temporada. El Al-Qázeres afronta tres partidos en apenas ocho días, un escenario que obliga a medir muy bien los esfuerzos y a acelerar la recuperación del grupo. “El jugar tres partidos en ocho días sabemos las complicaciones que nos generan”, afirmó. Aun así, se mostró satisfecho con la respuesta del equipo: “Creo que lo estamos llevando bien”.

En esa gestión del esfuerzo cobra especial importancia la recuperación de piezas clave como la base portuguesa Raquel Laneiro, una jugadora fundamental en la rotación muy castigada por las lesiones. Jesús Sánchez quiso poner en valor la capacidad competitiva del grupo pese a haber perdido durante muchos meses a una de sus referentes. “Una de las cosas que más valor le doy a la temporada que ha hecho el equipo es que Raquel es una jugadora clave para nosotras y va a jugar la mitad de los partidos de la temporada”, destacó. Y añadió sobre su influencia: “Ya no solo en la pista sino también en el carácter que le imprime al equipo”.

Rival a considerar

De cara al choque, el técnico también advirtió del nivel del rival. El Bosonit Unibasket Logroño, ascendido la pasada temporada, llega a Cáceres tras firmar una campaña muy seria y habiéndose ganado por méritos propios su presencia en la zona alta. “Un equipo que lo está haciendo muy bien”, resumió Sánchez. Sobre sus virtudes, incidió en su ritmo ofensivo y su capacidad para castigar pronto en las posesiones: “Tiene mucho dinamismo, está jugando buen baloncesto” y “es un juego que le hace conseguir muchas canastas en primeros segundos, en anotar con fluidez”.

El entrenador del Al-Qázeres alertó, además, del peligro de un adversario que ha sabido hacerse fuerte durante toda la temporada. “Cuando entra esa dinámica es muy peligroso”, avisó. No en vano, entiende que su posición actual no es casualidad: “Están ahí con una plaza de playoff muy merecida por cómo están jugando, por cómo se están desenvolviendo”.

Así las cosas, el partido de este miércoles se presenta como una auténtica final adelantada para el conjunto cacereño. El Multiusos volverá a examinar a un Al-Qázeres que sabe que gran parte de su futuro inmediato pasa por responder en casa. En juego, mucho más que una victoria: la posibilidad de seguir dependiendo de sí mismo en la carrera por el ‘playoff’ de ascenso.