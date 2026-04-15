Extremadura cae por la mínima ante Andalucía en el inicio del Campeonato de España de fútbol sala benjamín

La selección extremeña benjamín masculina de fútbol sala arrancó este miércoles su participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que se disputa en Galicia, con una cruel derrota por la mínima ante Andalucía (6-5) en un partido vibrante y muy igualado.

El conjunto extremeño firmó una gran actuación en su estreno, pero se quedó sin premio en un encuentro lleno de alternativas y decidido en los últimos minutos. El choque inaugural de la fase de grupos masculina respondió a las expectativas y dejó un duelo frenético entre dos equipos que ofrecieron una notable imagen sobre la pista.

Andalucía golpeó primero con un tanto de Marcos, que sorprendió con un potente disparo exterior. Lejos de venirse abajo, Extremadura reaccionó con personalidad y encontró el empate antes del descanso gracias a Mario, gran protagonista del partido, tras una asistencia de Iván.

El segundo tiempo en tierras gallegas

En la segunda mitad el duelo entró en una fase de intercambio constante de golpes. Mario adelantó a Extremadura con el 1-2, pero de nuevo apareció Marcos para devolver la igualdad con un lanzamiento de falta y culminar después la remontada andaluza con el 3-2. El combinado extremeño volvió a responder por medio de Mario, que firmó su tercer tanto tras interceptar un pase rival y establecer el 3-3.

Andalucía logró abrir una pequeña brecha con dos goles consecutivos que colocaron el 5-3 y parecían encarrilar el encuentro. Sin embargo, Extremadura no bajó los brazos. Moad recortó distancias a pase de Mario y, poco después, el propio Mario volvió a ver portería para firmar el 5-5 y devolver la emoción al tramo final.

Cuando el empate parecía el desenlace más justo, el conjunto andaluz aprovechó una acción rápida para marcar el 6-5 definitivo, un duro castigo para una selección extremeña que compitió de tú a tú y mereció más.

Pese a la derrota, la imagen ofrecida por el equipo dirigido por Alfonso Rodríguez invita al optimismo de cara a la segunda jornada. Extremadura volverá a jugar este jueves ante Castilla-La Mancha a las 12.15 horas, en un encuentro clave para sus opciones de clasificación.

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El femenino debuta este jueves

La selección extremeña benjamín femenina, por su parte, no compitió en la jornada inaugural y debutará este jueves a las 9.45 horas frente a Ceuta. Su segundo compromiso será el viernes ante la anfitriona, Galicia. Ambos partidos se disputarán en el Pabellón Municipal de Vilalonga.